Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Şamil Tayyar'dan CHP'ye erken seçim çağrısı: O tarih olursa, AK Parti destekler

Gazeteci Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarıyla ilgili TGRT HABER’de yayınlanan Medya Kritik programında CHP'ye seslendi. Şamil Tayyar erken seçim için tarih söyleyerek AK Parti'nin bu tarihi destekleyeceğini öne sürdü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 23:36
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 23:44

Mecliste ve siyasi kulislerde tartışmaları devam ediyor. erken seçim konusunu en önemli gündem maddesi olarak tutuyor. ise Temmuz ayında cephesi 2028 dışında gündemde erken seçim olmayacağını açıklamıştı.

Şamil Tayyar'dan CHP'ye erken seçim çağrısı: O tarih olursa, AK Parti destekler

"7 KASIM 2027'DE ERKEN SEÇİM TEKLİF ETSİNLER"

Gazeteci , TGRT HABER’de yayınlanan Medya Kritik programında erken seçim konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar, “Erken seçim tarihi şimdiden belirlenirse Türkiye rahatlar” dedi. Şamil Tayyar, “7 Kasım 2027’de erken seçim teklifi versinler, AK Parti destek verir. CHP madem bir sınırlama koymadıysa ben de bir öneride bulunuyorum. Teklifi meclise sunsunlar 2 yıl önceden tarih belirlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan CHP'ye erken seçim çağrısı: O tarih olursa, AK Parti destekler

Şamil Tayyar şöyle devam etti:

Bu bize neyi getirir? Çözüm süreci tartışmaları ortadan kalkar. Yeni anayasaya yapılacak mesela bu polemik kalkar. programı var ikinci plan açıklanacak. Türkiye’nin kritik tartışma konuları erken seçim gölgesinden kurtulur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gündemin ayrıntıları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar: Fatih Atik'ten kulis bilgileri
ETİKETLER
#Ekonomi
#chp
#ak parti
#erken seçim
#şamil tayyar
#Türkiye Politikası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.