Şamil Tayyar'dan CHP'ye erken seçim çağrısı: O tarih olursa, AK Parti destekler

Mecliste ve siyasi kulislerde erken seçim tartışmaları devam ediyor. CHP erken seçim konusunu en önemli gündem maddesi olarak tutuyor. AK Parti ise Temmuz ayında cephesi 2028 dışında gündemde erken seçim olmayacağını açıklamıştı.

"7 KASIM 2027'DE ERKEN SEÇİM TEKLİF ETSİNLER"

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT HABER’de yayınlanan Medya Kritik programında erken seçim konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar, “Erken seçim tarihi şimdiden belirlenirse Türkiye rahatlar” dedi. Şamil Tayyar, “7 Kasım 2027’de erken seçim teklifi versinler, AK Parti destek verir. CHP madem bir sınırlama koymadıysa ben de bir öneride bulunuyorum. Teklifi meclise sunsunlar 2 yıl önceden tarih belirlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar şöyle devam etti:

Bu bize neyi getirir? Çözüm süreci tartışmaları ortadan kalkar. Yeni anayasaya yapılacak mesela bu polemik kalkar. Ekonomi programı var ikinci plan açıklanacak. Türkiye’nin kritik tartışma konuları erken seçim gölgesinden kurtulur.