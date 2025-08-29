Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gündemin ayrıntıları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar: Fatih Atik'ten kulis bilgileri

Gündemdeki gelişmeler ve gelişmeleri hazırlayan zincir olaylar. Bunların ardında kolay görülmeyen ince detaylar yine TGRT Haber ekranlarında Medya Kritik programında konuşuluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gündemin ayrıntıları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar: Fatih Atik'ten kulis bilgileri
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 20:12

TGRT Haber'in merakla izlenen programı 'te önemli konular değerlendiriliyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler , ve önemli açıklamalarda bulunurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi de kritik kulis bilgilerini paylaşıyor.

İşte programda konuşulacak konular:

- Meclis'teki olağanüstü toplantısında neler yaşandı?

- İsrail'in örgütlediği YPG, Dürziler ve Esadcılar Şam'a saldırırsa Ankara ne yapacak?

- İBB yolsuzluk dosyasında itirafçı Soytekin’e susması karşılığı ne vadedildi?

- Kurultay davası öncesi CHP İstanbul Kongresi'ne 'hile' iddianamesi...

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den kritik Gazze hamlesi! Tezkere TBMM'de kabul edildi: İsrail çağrısı dikkat çekiyor
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#cem küçük
#nagehan alçı
#fatih atik
#şamil tayyar
#Medya Kritik
#Medyakritik
#Tuna Öztunç
#Tuna Öztunç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.