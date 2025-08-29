Gündemin ayrıntıları Medya Kritik'te! Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan önemli açıklamalar: Fatih Atik'ten kulis bilgileri

TGRT Haber'in merakla izlenen programı Medya Kritik'te önemli konular değerlendiriliyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük önemli açıklamalarda bulunurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de kritik kulis bilgilerini paylaşıyor.

İşte programda konuşulacak konular:

- Meclis'teki olağanüstü Gazze toplantısında neler yaşandı?

- İsrail'in örgütlediği YPG, Dürziler ve Esadcılar Şam'a saldırırsa Ankara ne yapacak?

- İBB yolsuzluk dosyasında itirafçı Soytekin’e susması karşılığı ne vadedildi?

- Kurultay davası öncesi CHP İstanbul Kongresi'ne 'hile' iddianamesi...

Ayrıntılar geliyor...