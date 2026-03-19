Bahçeli’den bayram mesajı! 'Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin bayramıdır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Yaptığı açıklamada İran savaşına değinen Bahçeli, "Sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözmek için bir vesile olması hassaten dileğimdir." ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da açıklamada bulunan Bahçeli, 'Türk milletinin bayramı Terörsüz Türkiye hedefidir' dedi.

Bahçeli’den bayram mesajı! 'Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin bayramıdır'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 12:36

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Bahçeli mesajında gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Savaşların bitmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Silahların koyu gölgesi, savaş ve çatışmaların ağır gövdesi mazlum coğrafyaların, buralarda hayat süren biçarelerin üstüne düşmüş vaziyettedir." ifadesini kullandı.

"GELİŞMELER GİDEREK ÇOK DAHA KÖTÜLEŞMEKTEDİR"

"Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa edilmektedir." uyarısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

" İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın terör devleti ’in tek yanlı dayatmasıyla ibadete kapatılması ise Müslüman vicdanlarda infial uyandırmış, bu kapsamda inanç hakları ve dini hürriyetler her cepheden saldırıya uğramıştır.- Küresel adalet, küresel vicdan, uluslararası insancıl hukukunun değerler mirası sükût etmiş, teolojik hezeyanlarla kıyamet senaryosuna bel bağlayan Evanjelist/Kabala yobazları bilhassa İslam coğrafyasını sudan bahanelerle kanlı operasyonların kıskacına almışlardır.

Komşu ülkelerdeki gelişmeler giderek çok daha kötüleşmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti’nin dini liderlerine, üst düzey siyaset ve devlet görevlilerine yönelik ardı arkası kesilmeyen nokta suikastlar, sivil ve masum halkı sistematik şekilde katleden saldırganlıklar artık şiddet ve vahşetin serbest dolaşıma sokulduğunun, savaş hukukunun ise devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir.

Barışın diliyle münasebet ve mutabakat ağını genişletmek varken savaşın ve silahın divanesi olmak, üstelik bunu yaparken kat’i yalanlarla, kasti yanlışlarla ve kaskatı kesilmiş önyargılarla yıkıma meşruiyet kılıfı aramak en hafif tabirle utanmazlıktır.

"ATEŞ HATTI FİİLEN GENİŞLEMEKTEDİR"

Jeopolitik depremlerin, çıta yükselten askeri ve siyasi gerilimlerin belirli bir coğrafyayla sınırlı kalmayıp eşzamanlı olarak bölgeselleşip küreselleşmesi çok büyük bir felaket ihtimali olarak gündemdedir.

İsrail’in başını çektiği bu muhtemel felaketin dünyanın muhtelif bölgelerine sıçramadan durdurulması, ateşkes ve barış adımlarının kademeli şekilde atılması herkesin ortak çıkar ve yararınadır.

Ancak zaman gittikçe daralmakta, ateş hattı fiilen genişlemektedir.

Ramazan ayının sonunda karşıladığımız bayram günlerinin başta İslam ülkeleri ve tüm insanlığın barışmasına, kucaklaşmasına, en azından sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözmek için bir vesile olması hassaten dileğimdir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

"Terörsüz Türkiye hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir." diyen Bahçeli, "Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken, çatışmaların kara bulutlarından dolayı göz gözü görmezken Türkiye’nin doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir." diyen Bahçeli, savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasını temenni ettiğini ifade etti.

"RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Bahçeli mesajını şöyle sürdürdü:

"- Maneviyatın, muhabbetin ve hürmetin hem şurası hem de şöleni olan bayramın açılan uçurumların kapatılmasında, sertleşen ilişkilerin yumuşatılmasında, dargın düşen gönüllerin kavuşmasında muazzez bir fırsat olması halisane dileğimdir.

- Bu duygu ve düşünlerle, İslam dünyasını çepeçevre kuşatan karanlık perdenin yırtılıp atılmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin acılarının, feryatlarının bitmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hak ettikleri gelişmişlik seviyelerine ve layık oldukları zirvelere ulaşmaları için hem duacı hem de davacı olduğumuzu ifade ediyorum.

Gönlünde vatanın kaygısını duyan, yüreğinde milletin sevgisini yaşatan, ruhunda al bayrağın sıcaklığını hisseden, şuurunda Türkiye’mizin sevdasını taşıyan, hedefinde milli birliğin, toplumsal dirliğin, ebedi kardeşliğin ve kalıcı dayanışmanın özlemlerini barındıran her kardeşimi, milletimizin her onurlu evladını selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun diyorum."

