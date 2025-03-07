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 | Onur Kaya

Bahçeli'nin telefonu sonrası gündeme gelmişti! Selahattin Demirtaş'tan "serbest kalacak" iddiasına çarpıcı yorum

PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve terör örgütünün ateşkes ilanının ardından sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aramış, bu görüşmenin ardından Demirtaş'ın serbest bırakılabileceği gündeme gelmişti. Söz konusu iddialara cezaevindeki Demirtaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 14:09

Siyasette yeni bir dönem başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adımıyla başlayan süreçte kritik bir noktaya gelindi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, kurucusu olduğu terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısı yaptı. Öcalan'ın çağrısını olumlu karşılayan terör örgütü, ateşkes ilan etti.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

Sürecin ilerlemesi için PKK'nın tamamen silah bırakması beklenirken, atılan adımlara tam desteğini açıklayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sürpriz bir telefon geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden çıkarak ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat eden Selahattin Demirtaş'a İstanbul'a geldiği sırada sürpriz bir telefon geldi. MHP lideri Bahçeli, sürece katkılarından ve son açıklamalarından ötürü Demirtaş'a teşekkür ettiği, eşi için de geçmiş olsun dileklerini iletildiği öğrenildi.

GÖRÜŞME SONRASI 'TAHLİYE' İDDİASI

Bahçeli-Demirtaş arasındaki telefon görüşmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden tahliye edilebileceği öne sürüldü.

Gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş’ın yakın zamanda serbest kalabileceğini öne sürmüştü. Bu konuda DEM Parti’ye yakın bir avukattan aldığı bilgiyi paylaşarak sürecin hızlı ilerlediğini vurgulayan Yarkadaş, "Ben DEM Partili bir avukatla karşılaştım, Selahattin Demirtaş 2-3 aya çıkar dedi. Aslında AİHM kararları uygulansa zaten dışarıda olması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ VURGUSU

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını Yeni Şafak'taki köşe yazısında aktardı. Demirtaş ile 2 saat süren verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Mehmet Metiner, "Süreci konuştuk, sürecin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Demirtaş çok anlamlı ve değerli şeyler söyledi" dedi.

"SİLAH BIRAKMANIN ŞARTI OLMAZ"

Görüşmede barışın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Selahattin Demirtaş, hiç kimsenin barışı sekteye uğratacak söz ve davranışlarda bulunmaması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, silah bırakmanın şartının olmayacağını, demokratikleşmenin Türkiye için gerekliyse konuşulması gerektiğini yoksa silah bırakma şartının bir unsuru olarak konuşulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Demirtaş'ın, demokratikleşmenin sanki silah bırakma şartı gibi taktim edilmesinin son derece yanlış olduğunu ve sürece zarar verebileceğini söylediğini aktardı.

DEMİRTAŞ'TAN TAHLİYE İDDİALARINA ÇARPICI YORUM

Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağına dair iddialara ilişkin "Konuşulması bile sürece zarar verir" değerlendirmesini yaptığını belirten Mehmet Metiner, Demirtaş'ın tahliye iddialarıyla ilgili şu yorumu yaptığını aktardı:

"Benim için barış her şeyden çok daha değerli. Yeter ki barış olsun. Barış olacaksa ben cezaevinde ölmeye bile razıyım. Yeter ki artık barış olsun. Hiçbir kişisel beklentimiz yok. Demokratikleşme, talep siyaseti değildir. Bizim bir vaadimiz var. Türkiye'yi büyütmeye geliyoruz."

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