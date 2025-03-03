Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı! Sırrı Süreyya Önder fotoğrafını paylaştı

Terör suçundan Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle hapisten çıktı. Ameliyat olan eşine refakat eden Selahattin Demirtaş, daha sonra cezaevine döndü. DEM Parti'li Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın son fotoğrafını paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci için yürütülen müzakereler kağıt üstünde sonuca vardı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Sürece destek veren isimlerden biri olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

ÖZEL İZİNLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle cezaevinden çıkarak ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etti. Özel önlemler alınarak İstanbul'a götürülen Demirtaş eşiyle bir araya geldi.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden ayrıldığı sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Demirtaş'a teşekkür etti.

Demirtaş, "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım." diyerek sürece destek vermişti.

EDİRNE'YE GERİ DÖNDÜ

Eşi Başak Demirtaş'ın yanına giden Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından Edirne Cezaevi'ne geri döndü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YENİ FOTOĞRAFI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da 3 kez görüşen heyette yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eşinin ameliyatı için hapisten geçici olarak çıkan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı. İşte Demirtaş çifti ve Önder'in yer aldığı o fotoğraf...