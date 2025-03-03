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DEM Partili Önder'den çok çarpıcı Öcalan açıklaması! 'Şerefim üzerine şartı yok'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye giden süreci başlatan PKK'nın lağvedilmesi gerektiği çağrısı sonrası gündem yoğun. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, kritik İmralı görüşmelerinde Abdullah Öcalan'ın yorumlarını samimi bir şekilde anlattı. Teröristbaşı Öcalan'ın Bahçeli'nin çağrısına şaşırdığını dile getiren Önder, "Bu işin hiçbir şartı yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. İmralı'dan hayır ve asla çıkmak istemedi. Şerefim üzerine temin ediyorum ki Öcalan'ın hiçbir şartı yok" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 21:51

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti. İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

'ÇOK ZARİF BİR İNSAN'

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamanın yankıları sürerken, İmralı heyetinde yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, Habertürk TV'ye konuk oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye övgüler yağdırdı.

"Bahçeli birebir insan ilişkilerinde gördüğüm en zarif insanlardan biri" diyen Önder, Bahçeli'nin 22 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi çağrıyla ilgili konuştu.

"DAHA BARIŞ HALAYI ÇEKECEĞİZ DEDİ"

Bahçeli'nin açıklaması sonrası kendisini aradığını söyleyen Önder, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bahçeli, 22 Ekim'deki konuşmasından sonra beni aradı. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. Sonra "Barışı görelim, ondan sonra Allah emanetini alsın" dedim.

"Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, öyle kendinize kondurmayın" dedi.

"Nasıl buldunuz konuşmamı" dedi.


Devlet Bey'e "Çiviyi arşa çaktınız, henüz boyumuz yetmiyor değerlendirme" dedim.

"BAHÇELİ'NİN DEDİKLERİNİ 2-3 GÜN DÜŞÜNDÜM'

Abdullah Öcalan ile görüşmesinde yaşanan samimi diyaloglara yer veren Önder şöyle devam etti:

"Öcalan Bahçeli beyin söyledikleri için 'Ne kast ediyor diye 2-3 gün bunu anlamaya çalıştım. Sonunda bunu çözdüm. sonunda anladım. Biraz şaşırdım. Çok ciddi ve vicdanlı biri. Gerçekten yeneni yenileni olmadan geleceğe dair bir öngörüyle insiyatif aldı ben de bunu anladım' dedi."


Onu çok zorluyorlar. Onun işini güçleştirmeyelim. Siz varsınız ben buradan konuşurum.
Bu işin hiçbir şartı yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. İmralı'dan HAYIR VE ASLA! çıkmak istemedi. Şerefim üzerine temin ediyorum ki Öcalan'ın hiçbir şartı yok." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

İmralı Meselesi nedir?
İmralı görüşmeleri, 2013 yılının başlarında başlamış ve Abdullah Öcalan-PKK-Türkiye Hükûmeti-HDP arasında geçen, Türkiye-PKK çatışmalarının durdurulması ve barışın sağlanması için yapılan görüşmelerdir. Görüşmeler dalga dalga gerçekleşmekte ve heyetler tarafından yapılmaktadır.
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