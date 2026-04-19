Politika

Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Bak’tan ailelere ‘sevgi’ çağrısı: 'Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen şenlikte ailelere seslenerek, "Ailelere şunu söylüyoruz, sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Onları dinleyin, onlarla siz konuşmazsanız, siz dinlemezseniz başkalarını dinliyorlar. Siz konuşmalısınız. Lütfen aile, öğretmen ilişkisini çok daha güçlü hale getirelim" dedi. "Genç Kart" projesini tanıtan Bak, sporun iyileştirici gücüne dikkat çekerken, Dünya Kupası'nda Milli Takım'dan final beklediklerini vurguladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 19:26

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği'nin açılışına katılarak, "Genç Kart" projesinin tanıtımını yaptı. Meriç Nehri kenarındaki Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda Bakan Bak, Genç Kart Projesi kapsamında en çok puan toplayan öğrencilere bisiklet hediye etti. Programın ardından kitap stantlarını gezen Bak, spor istasyonlarını da ziyaret etti.

"AİLELERE ŞUNU SÖYLÜYORUZ, SEVGİ BEDAVA"

Ailelere seslenen Bakan Bak, "Ailelere şunu söylüyoruz, sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Onları dinleyin, onlarla siz konuşmazsanız, siz dinlemezseniz başkalarını dinliyorlar. Siz konuşmalısınız. Lütfen aile-öğretmen ilişkisini çok daha güçlü hale getirelim. Tabii burada bir özel bir durum var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta çok üzücü bir olay yaşadık. Vefat eden öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Tabii bize, ailelere çok büyük iş düşüyor, görev düşüyor. Hep beraber gençlerimizi, çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor, sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmanız lazım. İşte bu proje bu adım için çok güzel bir örnek. Tebrik ediyorum. Arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE ŞU ANDA BİR SPOR TESİSİ DEVRİMİ YAŞAMAKTADIR"

Bakan Bak, "Türkiye şu anda bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Çocuklarımızı lütfen spor salonlarına getirin. Yüzme havuzlarına getirin. Atletizm salonlarına, sahalara getirin. Tutun elinden getirin, çünkü her şey ücretsiz. Lütfen çocuklarımızı alıp tesislere getirelim. Onlarla konuşalım, onları dinleyelim. Bu çok önemli. İşte sporun bu birleştirici gücünü kullanalım. Yaptığımız spor tesisleriyle, Avrupa'nın en modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla beraber spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMIMIZI DÜNYA KUPASI'NDA DESTEKLEYECEĞİZ"

Bakan Bak, "Hep beraber milli takımımızı Dünya Kupası'nda destekleyeceğiz. Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı, Uğurcan Çakır'ı ve Hakan Çalhanoğlu'nu alkışlayacağız. Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde izlediniz. Bayern Münih karşısında attığı iki golle beraber ne kadar kıymetli bir futbolcu olduğunu, bizi ne güzel temsil ettiğini gördünüz. Biliyorsunuz rekorlar kırıyor Arda Güler. İnşallah hep beraber onu izleyeceğiz. Hepimiz milli takımımızı, bizim çocukları hep beraber takip edeceğiz Dünya Kupası'nda da finale doğru yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Bak, Genç Kart uygulamasını kullanan 100 öğrenciyi Türkiye milli takımlarının yurt içinde oynayacağı maçlardan birine gönderme sözü verdi.

