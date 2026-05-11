Türkiye ile Moğolistan arasında düzenlenen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan’da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amarsaikhan ile bir araya geldi.

HABERİN ÖZETİ Bakan Çiftçi'den FETÖ ile mücadele mesajı Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'da temaslarda bulunarak FETÖ konusuna değindi. Türkiye ile Moğolistan arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amarsaikhan ile görüştü. Bakan Çiftçi, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerde kendi çıkarları doğrultusunda örgüt mensubu devşirmeye çalıştığını vurguladı.

Bakan Çiftçi, ikili görüşmede FETÖ konusuna da değinerek, örgütün yalnızca Türkiye’de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesini hedef almadığını, faaliyet gösterdiği ülkelerde de kendi çıkarları doğrultusunda örgüt mensubu devşirmeye çalıştığını vurguladı.