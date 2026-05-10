Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “hayalet” olarak adlandırılan 4 talebe evi ile örgütün güncel yapılanması içindeki “Bayan Yapılanması” ve “İzdivaç Yapılanması” ortaya çıkarıldı, yurt dışından örgüte aktarılan para trafiği de deşifre edildi.

HABERİN ÖZETİ FETÖ'nün "İzdivaç" yapılanması ortaya çıkarıldı! Paraların üstüne yazılanlar dikkat çekti İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün 'hayalet' olarak adlandırdığı öğrenci evleri, 'Bayan Yapılanması', 'İzdivaç Yapılanması' ve yurt dışı para trafiği deşifre edildi. FETÖ'nün üniversite öğrencileri arasında yeniden yapılanmaya hız verdiği ve çocukları arasından seçilen üniversitelileri öğrenci evlerine yerleştirdiği tespit edildi. Örgütün, dağılmasını önlemek, aidiyet duygusunu artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla 'izdivaç' adı verilen katalog evlilikleri yaptığı belirlendi. Yurt dışından örgüte aktarılan 1 milyon 140 bin liranın 'havale' yöntemi ve kripto para yoluyla ülkeye sokulduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için 'Viber' üzerinden şifreli iletişim kurduğu belirlendi. Operasyonda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 örgüt üyesi yakalanırken, 19'u tutuklandı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında 5 Mayıs’ta 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 25 örgüt üyesini yakalamıştı. FETÖ’nün üniversite öğrencileri arasında yeniden örgütlenmeye hız verdiğinin belirlendiği soruşturmada, örgüt üyelerinin çocukları arasından seçilen üniversitelilerin öğrenci evlerine yerleştirildiği tespit edildi.

PARA TRAFİĞİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyeti’nin takibi sonucu örgütün öğrenci hücre evleri ile güncel yapılanması içerisindeki “Bayan” ve “İzdivaç” yapılanmaları açığa çıkarılırken, yurt dışından sağlanan para trafiği de ortaya kondu. Yakalanan 25 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının ise tutuklandığı öğrenildi. Çökertilen güncel yapılanmanın ve öğrenci evi görünümünde faaliyet gösteren üniversiteli FETÖ mensuplarının para trafiğine de ulaşıldı.

"İZDİVAÇ" ADI VERİLEN KATALOG EVLİLİKLER

FETÖ’nün yeniden yapılanma kapsamında öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü ve yetiştirilen örgüt mensuplarının devlet kademelerine yerleştirilerek güç kazanılmasının hedeflendiği anlaşıldı. Ayrıca örgütün dağılmasını önlemek, aidiyet duygusunu artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla “izdivaç” adı verilen katalog evlilikleri yaptıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, takı ve para ele geçirilirken, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri dikkat çekici verilere ulaştı. Üzerinde “himmet”, “zekat” ve “kurban” yazılı avro, dolar ve TL’den oluşan toplam 1 milyon 140 bin liranın yurt dışı kaynaklı olarak örgüt üyelerine aktarıldığı, paranın ülkeye “havala” yöntemi ve kripto para yoluyla sokulduğu tespit edildi.

El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise örgüt içi gizliliği sağlamak ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla katalog (izdivaç) evliliklerine ilişkin yazışmalar bulundu. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sesli ve anlık mesajlaşma uygulaması “Viber” üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için şifreli iletişim kurdukları belirlendi.