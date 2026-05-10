Şahinler çetesine Avrupa'da dev operasyon! Darp seansları, samuray kılıcı, onlarca silah: Polisler bile şoke oldu

Belçika polisi, "Şahinler" suç örgütü olarak bilinen ve kendilerine "dövüş timi" adını veren Mehmet Şahin liderliğindeki çeteye büyük bir operasyon düzenledi. 33 adrese düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda bulunanlar polisleri bile şoke etti. Çetenin kurduğu darp seansları uygulanan "karargah" evlerinin detaylarına da ulaşıldı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 14:08

Geçtiğimiz şubat ayında Heusden-Zolder’de Özkan B.’nin işlettiği nargile barına düzenlenen silahlı saldırıyla Şahinler operasyonu başladı. İki kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, Limburg Federal Polisi kamuoyunda “Şahinler çetesi” olarak bilinen ve kendilerine “dövüş timi” adını veren örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

HABERİN ÖZETİ

Limburg Federal Polisi, şiddet ve baskı yoluyla haraca bağlama, karargâh evlerinde darp seansları düzenleme gibi eylemleriyle bilinen ve kendilerine “dövüş timi” adını veren “Şahinler çetesi”ne yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Geçtiğimiz şubat ayında Heusden-Zolder’de bir nargile barına düzenlenen silahlı saldırı, “Şahinler operasyonu”nu başlattı.
Çete üyelerinin özellikle Limburg bölgesinde yapılanmaya giderek mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı tespit edildi.
Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerindeki 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, samuray kılıçları, arbalet, kaleşnikof ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.
KARARGAH EVLERİNDE DARP SEANSLARI

Yapılan takip sonucunda çetenin özellikle Limburg bölgesinde son dönemde ciddi bir yapılanmaya gittiği, mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı, ödeme yapmayanları ise sokak ortasında ya da kalabalık alanlarda hedef aldığı belirlendi. Ayrıca örgütün kurduğu “karargâh” evlerinde darp seansları düzenlediği tespit edildi.

33 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri (CSD Limburg) operasyon için düğmeye bastı. Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerindeki 33 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 18 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda samuray kılıçları, arbalet olarak bilinen tatar yayı, kaleşnikof ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Öte yandan örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli geçtiğimi yıl tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.

