Şahinler çetesine Avrupa'da dev operasyon! Darp seansları, samuray kılıcı, onlarca silah: Polisler bile şoke oldu

Geçtiğimiz şubat ayında Heusden-Zolder’de Özkan B.’nin işlettiği nargile barına düzenlenen silahlı saldırıyla Şahinler operasyonu başladı. İki kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, Limburg Federal Polisi kamuoyunda “Şahinler çetesi” olarak bilinen ve kendilerine “dövüş timi” adını veren örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda çetenin özellikle Limburg bölgesinde son dönemde ciddi bir yapılanmaya gittiği, mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı, ödeme yapmayanları ise sokak ortasında ya da kalabalık alanlarda hedef aldığı belirlendi. Ayrıca örgütün kurduğu “karargâh” evlerinde darp seansları düzenlediği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri (CSD Limburg) operasyon için düğmeye bastı. Polis, Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerindeki 33 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 18 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda samuray kılıçları, arbalet olarak bilinen tatar yayı, kaleşnikof ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Öte yandan örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 şüpheli geçtiğimi yıl tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.