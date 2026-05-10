MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 26'ncı kez Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Galatasaray takımına tebriklerini iletti.
Devlet Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.
