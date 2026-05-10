Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'den tebrik mesajı aldı. Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantiledi. Bu şampiyonluk, Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu oldu. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray'ı tebrik ederek Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 26'ncı kez Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Galatasaray takımına tebriklerini iletti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI DİLEDİ

Devlet Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray’a, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum.

https://x.com/dbdevletbahceli/status/2053391031312273553?s=20