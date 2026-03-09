Bakan Fidan Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

ABD-İran ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler bölgeye yayılırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temas gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Güney Koreli mevkidaşı Cho ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.