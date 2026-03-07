Bakan Fidan Türkiye'nin hedef alınmasında sert mesaj: 'Aman diyeyim dikkat edin'

Kategoriler
İstanbul
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Fidan, İran'a yapılan saldırılarla bölgedeki gerilimin yükselmesine değindi.
Türkiye'yi de hedef alan füzeyle ilişkin olarak İranlı yetkiilerle görüştüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin kendini savunmada hiçbir sıkıntısı olmadığını altını çizerek İran'ı "Aman diyeyim dikkat edin, kimse maceraya atılmasın" şeklinde uyardıklarını söyledi.
-Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz, savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Üyelerden birine yapılan herhangi bir saldırının tüm TDT ülkeleri bakımından endişe kaynağı olduğu kayıt altına alınmış oldu. Teşkilat üyesi ülkeler ülkemiz ve Azerbaycan'a yapılan saldırılar için güçlü destek ve dayanışma sergilemişlerdir. Biz aylar boyu müzakere masası kurulması için çok çaba sarf ettik. Kalıcı barış ancak diyalog ile mümkündür. İsrail tüm bölgede istikrarsızlık olmasını strateji olarak benimsemiştir.
-Bu hafta içerisinde ülkemizin ve Azerbaycan'ın hedef alınması karşı karşıya kaldığımız riskin ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. Benzer hadiselerin tekrarlanmaması gerektiğini en açık biçimde hatırlatıyoruz. Bu çatışmalar terör örgütlerine suistimal edecekleri ortamları hazırlamaktadır.
-Bize atılan füzeyle ilgili olarak biz istişareler neticesinde söyleyebiliriz biz kolay kolay provokasyona gelecek bir ülke değiliz kendi güvenliğimizi savunmada hiçbir sıkıntımız yoktur. Provokasyona gelme savaşın içine çekilmek ne demektir biliyoruz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk dedik ki "Yolunu kaybetmiş bir füzeyse bu başka bir konu bunun devamı gelecekse size tavsiyemiz, aman diyeyim dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın.