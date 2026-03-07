Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Fidan, İran'a yapılan saldırılarla bölgedeki gerilimin yükselmesine değindi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan Türkiye'nin hedef alınmasında sert mesaj: 'Aman diyeyim dikkat edin' Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a yapılan saldırılarla bölgedeki gerilimin yükselmesine değinerek İran'ı maceradan kaçınma konusunda uyardı. Bakan Fidan, Türkiye'yi hedef alan füzeyle ilgili olarak İranlı yetkililerle görüştüğünü ve Türkiye'nin kendini savunmada sıkıntısı olmadığını belirtti. İran'a, kimsenin maceraya atılmaması yönünde uyarıda bulunulduğu ifade edildi. Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ve savaşın daha fazla yayılmasını istemediklerini belirtti. Teşkilat üyesi ülkelerin, Türkiye ve Azerbaycan'a yapılan saldırılar için güçlü destek ve dayanışma sergilediği kaydedildi. İsrail'in tüm bölgede istikrarsızlık olmasını strateji olarak benimsediği iddia edildi. Bu hafta içerisinde Türkiye ve Azerbaycan'ın hedef alınmasının, karşılaşılan riskin büyüklüğünü gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'yi de hedef alan füzeyle ilişkin olarak İranlı yetkiilerle görüştüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin kendini savunmada hiçbir sıkıntısı olmadığını altını çizerek İran'ı "Aman diyeyim dikkat edin, kimse maceraya atılmasın" şeklinde uyardıklarını söyledi.

-Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz, savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Üyelerden birine yapılan herhangi bir saldırının tüm TDT ülkeleri bakımından endişe kaynağı olduğu kayıt altına alınmış oldu. Teşkilat üyesi ülkeler ülkemiz ve Azerbaycan'a yapılan saldırılar için güçlü destek ve dayanışma sergilemişlerdir. Biz aylar boyu müzakere masası kurulması için çok çaba sarf ettik. Kalıcı barış ancak diyalog ile mümkündür. İsrail tüm bölgede istikrarsızlık olmasını strateji olarak benimsemiştir.

"RİSKİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

-Bu hafta içerisinde ülkemizin ve Azerbaycan'ın hedef alınması karşı karşıya kaldığımız riskin ne kadar büyük olduğunu göstermiştir. Benzer hadiselerin tekrarlanmaması gerektiğini en açık biçimde hatırlatıyoruz. Bu çatışmalar terör örgütlerine suistimal edecekleri ortamları hazırlamaktadır.

"TÜRKİYE PROVOKASYONA GELECEK ÜLKE DEĞİL"

-Bize atılan füzeyle ilgili olarak biz istişareler neticesinde söyleyebiliriz biz kolay kolay provokasyona gelecek bir ülke değiliz kendi güvenliğimizi savunmada hiçbir sıkıntımız yoktur. Provokasyona gelme savaşın içine çekilmek ne demektir biliyoruz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk dedik ki "Yolunu kaybetmiş bir füzeyse bu başka bir konu bunun devamı gelecekse size tavsiyemiz, aman diyeyim dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın.