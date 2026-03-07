Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne adına olursa olsun kadına şiddet, insanlığa ihanettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan İran'daki savaştan dünyadaki ve Türkiye'deki kadınların yaşadığı zorluklara kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Özetle

Erdoğan "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" diyerek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi dolayısıyla eleştiri yöneltenlere karşı "Sözleşme değil kanun yaşatır" ifadesini kullandı.

"İRAN'A SALDIRILARIN YÜKÜNÜ KADINLAR YÜKLENİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Dünyanın farklı yerinde çatışma var bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Dünyada büyük bir gelir adaletsizliği yaşanıyor, bundan en çok kadınlar etkileniyor. Tüketim çarkı en çok kadınlık onurunu hedef alıyor. Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar. Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü yine kadınlar yükleniyor. Ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyorum.

"TÜRKİYE YERYÜZÜNDEKİ ZULÜMLERE EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN ÜLKELERİN BAŞINDA"

Türkiye yakın çevresinden başlayarak yeryüzündeki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan duruşumuzun en büyük destekçisi hanım kardeşlerimizdir.

Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz.

Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.

28 Şubat zihniyetinin kamuda kadınlara kapattığı her alanı biz açtık, kadınların baskısız çalışmasını sağladık.

"TEK BİR KADIN-ÇOCUK ŞİDDET KURBANI OLMAYANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Kadınlar karşılaştıkları tüm zorluklara ve engellemelere rağmen üretimde, çalışmada canlarını dişe katarak eşsiz katkılar yapmıştır. Kadın erkeğin arkasında değil, bilakis erkeğin yanı başındadır. Omuz omuza, kadın erkek demeden hepimiz bir bütünün ayrılmaz parçalarıyız.

Kadın erkek fark etmeksizin hepimiz aynı bağın gülü, aynı sazın telleriyiz. Her kim ne adına ve hangi bahaneyle olursa olsun ayrımcılık yapıyorsa, bu milletin asli kimliğini oluşturan değerlere ihanet ediyor demektir.

Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa, daha kötüsü zulmediyorsa, insanlıktan nasibini almamış demektir. Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler, aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.

Ne adına olursa olsun kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Tek bir kadın veya çocuk şiddet kurbanı olmayana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

"SÖZLEŞME DEĞİL KANUN YAŞATIR"

Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz. Bunun için biz 'Sözleşme değil kanun yaşatır' diyor ve mevzuatı ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz.

ANNELERE DOĞUM İZNİ VE BABALARIN İZİN HAKKI

Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayız amaçlıyoruz. Teklifin bayramdan sonra yasalaşmasını ümit ediyorum."