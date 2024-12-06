Bakan Fidan Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü

06 Aralık 2024 22:10 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:13

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yurt dışındaki diplomatik temasları devam ediyor. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani’nin daveti üzerine bulunduğu Doha’da, Hamas Siyasi Bürosu temsilcileriyle bir araya geldi.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüştü!

AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı ne zaman? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak

AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı ne zaman? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak

Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli

Son dakika | Bakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma tehlikeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Fidan, bu ziyaret kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın siyasi büro üyeleriyle bir görüşme yaptı.

Bakan Fidan, Doha'daki temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılım sağlayacak ve forum kapsamında diğer ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın da katılacağı Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na yarın iştirak etmesi planlanıyor.