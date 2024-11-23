Hakan Fidan açıkladı! MİT Başkanı olduğum dönemden beri üzerinde çalışıyorum

23 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da bir araya geldiği gazetecilerle yaptığı görüşmede gündeme dair çok çarpıcı mesajlar verdi. Bir gazetecinin siber tehdidi ile ilgili sorduğu soruyu da cevaplayan Fidan; Siber Güvenlik Başkanlığının açılacağı müjdesini de verirken, 'MİT'te görev yaptığım dönemden beri üzerinde çalışıyorum dedi. İşte detaylar...

Son dakika | Bakan Hakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Riski var, bu şaka değil

Son dakika | Bakan Hakan Fidan'dan nükleer savaş açıklaması: Riski var, bu şaka değil

Ülkemizin uzun süredir üzerinde çalıştığı Siber Güvenlik Başkanlığı müjdesini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ verdi. Dünya'da en fazla siber saldırıya uğrayan ülkeler listesinin ilk sırasında yer alan Türkiye​, bu saldırılara karşı yeni bir güvenlik birimi kuracak. Hakan Fidan, Ankara​'da bir araya geldiği basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede müjdeyi verdi. MİT'te görev yaptığı dönemden bu yana üzerinde çalıştığının altını çizen Fidan; 'Benim halkımın, devletimin işleyişiyle ilgili veriler her yere kolaylıkla gidip gelmemeli.' Diyerek önemli bilgiler verdi.

SİBER TEHDİT GİDEREK ARTIYOR!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmanızda siber tehdidi, beşinci savaş cephesi olarak tanımladınız. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Her alanda olduğu gibi siber tehdit konusunda da giderek bir evrilen sürece şahitlik ediyoruz. Tehdit tanımlaması bundan 20 yıl önce yapılmıştı. İnternet bağlantısının artmasının, bu sayede otonom sistemlerin ve uzaktan komuta sistemlerin mümkün kılınmasının ardından siber tehdit, kritik altyapıyı hedef alabilecek hale geldi.

Finans, bankacılık sistemleri, ulaştırma dahil birçok konuda muhtemel saldırıları içeren bir çerçeveye büründü. Giderek pazarı da müşterisi de büyük bir konuya dönüştü. Siber tehdit, devletlerin giderek çare aradığı bir mesele haline geldi. Çevrimiçi olma sayısı dünyada inanılmaz derecede arttı.

Özellikle pandemi sürecinde, çevrimiçilik oranı baş döndürücü bir hızla yükseldi. Pandemi insanları eve mahkûm etti ve herkes işini daha ziyade internet 19 üzerinden yapmaya çalıştı. Bunun sonucunda da normalde 10-15 yılda üretilecek data miktarı pandemi yüzünden kısa bir zaman diliminde üretildi.

Yapay zekadaki patlamanın kimsenin beklemediği bir anda olmasının sebebi de bu. Aşırı çevrimiçi hareketliliğin, internet hareketliliğinin getirdiği bu büyük “data”, böyle bir işe yaradı. Siber tehdit kavramı giderek değişiyor. Kritik altyapıyı hedef alan siber tehdit, artık insan zihnini hacklemede de ciddi bir araç olma yolunda ilerliyor.

MİT'TE GÖREV YAPTIĞIM DÖNEMDEN BU YANA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM!

Yapay zekanın gelişimine baktığınız zaman başka bir boyuta evrilmiş durumdayız. Sosyal medya artık bununla manipüle ediliyor. Öncelikler okunabiliyor, davranışlar kestirilebiliyor, kişilik analizleri daha rahat yapılabiliyor. İltisak analizleri çok daha rahat yapılabiliyor. Her şeyin bu kadar rahat yapıldığı bir dönemde tehdit de tabiatıyla boyut değiştiriyor.

Yani siz artık kritik altyapınızın hedef alınması meselesi bir tarafa, ürettiğiniz hareketlilik neticesinde başkalarına öngörülebilirlikle ilgili bir veri seti sunuyorsunuz. Dolayısıyla yeni zamanlarda, datanın korunması açısından insanların çevrimiçi hareketliliğiyle alakalı bir sınır meselemiz var. Datanın hareketliliğiyle alakalı dijital sınırların oluşturulması gerekiyor.

Bir başka deyişle, benim halkımın, devletimin işleyişiyle ilgili veriler her yere kolaylıkla gidip gelmemeli. Tüm bu açılardan, MİT’te görev yaptığım dönemden bu yana üzerinde çalıştığımız Siber Güvenlik Başkanlığımızın yakında hayata geçecek olması ülkemiz için hayati önem taşıyor.