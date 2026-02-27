Bakan Fidan, Pakistan, Afganistan, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla ile görüştü

Afganistan ve Pakistan arasındaki gerilim dünya gündeminde. Türkiye iki ülke arasındaki çatışmaları yakından takip ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan son gelişmeler ele alındı.