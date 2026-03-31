Bakan Fidan'dan Ankara'da kritik temas! Hüseyin Şeyh ile görüştü

Orta Doğu'da son dönemlerde yaşanan gelişmelerle birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini hızlandırdı. Bakan Fidan bugün de Ankara'da Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ile bir araya geldi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı. Bakan Fidan ile Hüseyin Şeyh'in bu konuyu da masaya yatırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca görüşmede, bölgesel ve küresel konularda ele alındı.