ABD/İsrail-İran savaşı bölgeyi adeta ateş çemberine çevirdi. Savaşın ilk gününde bu yana diplomasi trafiğine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında ateşkesin sağlanmasının ardından da temaslarını sürdürüyor.

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

Bakan Fidan, bugün Kuveyt Dışişleri Bakanı Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki durum ve geçici ateşkesle ilgili gelişmeler ele alındığı öğrenildi.

Öte yandan Bakan Fidan, öğle saatlerinde Ankara'da Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya gelmişti.