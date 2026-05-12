Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Bir an önce açılmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.
Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yayılmacılığının bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ettiğini söyledi.
Bakan Fidan, ayrıca Körfez'deki sorunun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmaması gerektiğini altını çizdi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" dedi.