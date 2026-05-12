Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Bir an önce açılmalı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ortak basın toplantısı düzenleyerek bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Fidan, İsrail'in yayılmacılığının bölgede birinci derece istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Körfez'deki sorunun Gazze konusunu unutturmaması gerektiğini söyledi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar ve Türkiye'nin savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını desteklediğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yayılmacılığının bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Fidan, ayrıca Körfez'deki sorunun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmaması gerektiğini altını çizdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" dedi.