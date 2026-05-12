Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Bir an önce açılmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hürmüz krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Savaşa dönülmemeli, Hürmüz Boğazı bir an önce açılmalı” dedi.

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması:
Dışişleri Bakanı , Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Bir an önce açılmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ortak basın toplantısı düzenleyerek bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Fidan, İsrail'in yayılmacılığının bölgede birinci derece istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, Körfez'deki sorunun Gazze konusunu unutturmaması gerektiğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar ve Türkiye'nin savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını desteklediğini ifade etti.
Bakan Fidan, ayrıca Körfez'deki sorunun konusunu hiçbir şekilde unutturmaması gerektiğini altını çizdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" dedi.

