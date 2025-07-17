Bakan Fidan'dan İsrail'e tepki: Orta Doğu'da barış ve istikrar istemiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen "Ortadoğu’da Durum, Filistin" konulu acil oturumdaki konuşmasında uluslararası topluma sert mesajlar verdi. Fidan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi.

Fidan konuşmasında, "Bugün bu salonda bir araya geldiğimizde, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor, Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla insan tarifsiz acılar çekiyor, kitlesel yerinden edilme ve yaygın yıkım devam ediyor. İnsani yardıma kasıtlı olarak engel olunması günlük olay haline gelmiştir" dedi.

"İSRAİL'İN İHLAL ETMEDİĞİ TEK BİR HUKUK İLKESİ YOK"

Fidan, sivillerin gıda ve su temin etmeye çalışırken hedef alındığını belirterek, İsrail'in uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğini vurguladı. Bakan Fidan, "Siviller, yiyecek ve suya ulaşmaya çalışırken 8 dağıtım noktasında ayrım gözetmeksizin öldürülmektedir. Açlık, bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır. İsrail'in ihlal etmediği tek bir uluslararası insani hukuk ilkesi yoktur. Sözlerimizi sakınmaya gerek yok. Acı gerçeği olduğu gibi görelim. 80 yıl sonra, dünya bir kez daha toplama kamplarına tanık oluyor. Bütün bir halkın yok edilmesi için bir kampanya yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SAVAŞ MAKİNESİ GÖRMEZDEN GELENLER SAYESİNDE İŞLİYOR"

Fidan, dünyaya açık uyarıda bulunarak "Aileniz için su bulmaya çalışan bir çocuk ya da çocuklarınız için yiyecek arayan bir anne olmanız fark etmez, İsrail savaş makinesinin hedefsiniz. Bu makine nefretle besleniyor ve bu makine sonsuzlukla besleniyor. Bu, ancak bazılarımızın aşırı acılara rağmen görmezden gelmeyi tercih etmesiyle mümkün olabiliyor. Bu böyle devam edemez, Sayın Başkan" dedi.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'ye insani yardım erişiminin dört aydan fazla süredir engellendiğini belirterek, BM'nin rolüne vurgu yaptı. Fidan konuşmasında, "Gazze’ye güvenli erişim sağlanamıyor. Yardımı ulaştırmanın tek etkili yolu Birleşmiş Milletler. Alternatif modeller, yardımın tarafsızlığını ve haysiyetini tehlikeye atmaktadır. Yardım, uluslararası insani hukuk kurallarına tam olarak uygun şekilde ve Birleşmiş Milletler ile koordinasyon içinde, tüm mevcut geçiş noktalarından, engellenmeden, derhal ve yeterli miktarda ulaştırılmalıdır. İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve tarafsızlık gibi temel insani ilkeler korunmalıdır" dedi.

"İSRAİL BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRAR İSTEMİYOR"

Fidan, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, Lübnan, Suriye ve İran’da da saldırgan bir strateji izlediğini belirtti. Bakan Fidan konuşmasında, "Başından beri, uluslararası topluma savaşın gizliliğini önlemek için acil eylem çağrısında bulunduk. İsrail, sadece Filistin'de değil, Lübnan, Suriye ve İran'da da bir saldırganlık stratejisi uygulamaya çalışıyor. Burada açık bir model var. Bu model kontrol edilmezse, daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riski ortaya çıkar. Suriye'de tam da bu oluyor. İsrail'in saldırganlığı, Suriye halkının yüksek bedeller ödeyerek elde ettiği kırılgan barışı tehdit ediyor. Bu saldırılar derinleşiyor. Bölgedeki etnik çatışma hatları, artık hepimiz için açık olmalı ki, İsrail barış istemiyor. İsrail istikrar istemiyor. Suriye'nin bir şiddet sarmalına girmesini hep birlikte engellemeliyiz. Risk çok büyük. Ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi ve ötesini etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Fidan, iki devletli çözüm çağrısını yinelerken Filistin’in BM’de tam üyelik hakkına vurgu yaparak, "Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Orta Doğu'da kalıcı barış için hala hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, Filistin Devleti'nin uluslararası tanınırlığının artırılması ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ İNSANLIĞI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Fidan, Konsey’in sessizliğini sert dille eleştirerek uluslararası sistemin temel ilkelerinin çiğnendiğini ifade etti. Bakan Fidan, "Şüphesiz bir gerçek var ki, BM Güvenlik Konseyi sadece Gazze halkını değil, insan onurunu da hayal kırıklığına uğrattı. Birleşmiş Milletler'in temellerini oluşturan değer ve ilkeleri de hayal kırıklığına uğrattı. Gazze'deki kriz, insani bir acil durum aşamasını çoktan geçti. Bu, artık kolektif insanlığımızın derin bir sınavıdır. Bu sınavı ya hep birlikte geçeriz ya da hep birlikte başarısız oluruz" dedi.

"İSRAİL’İ DURDURUN"

Acil eylem çağrısında bulunan Fidan, "Yapılması gerekenler çok açık; İsrail'in savaş makinesini durdurun. Durdurun. Cezasızlığı derhal ve kalıcı olarak sonlandırın. Şimdi, insani yardımı engellemeyi durdurun. Şimdi, iki devlet çözümüne yönelik yenilenmiş ve acil bir taahhütte bulunun" ifadelerini kullandı.