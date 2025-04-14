Bakan Fidan'dan kritik temas! ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Marco Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konu başlıkları belli oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Kritik temasta Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.