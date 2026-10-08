Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara’da bir araya geldi. Hakan Fidan, Mekke Anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Meclise gelecek. Anlaşma bir savunma anlaşmasıdır.'' dedi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan Mekke Anlaşması mesajı: Türkiye asker gönderip saldırı yapmayacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Son dakika haberinin detayları geliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular, kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Bunlar hızlıca hayata geçiyor. Yani şunu da memnuniyetle ifade etmek gerekiyor ki, Anlaşma imzalarına da çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Diğer taraftan tabii özellikle Yemen. yapılan saldırılara yönelik Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir? Pakistan'la beraber bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor.

''TÜRKİYE BAŞKA ÜLKEYE SALDIRI YAPMAYACAK''

Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ama bunun adı ifade ediyorum arkadaşlar bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülkeye toprağına askerlik gönderilip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.

''HAREKAT VE ANALİZ ÖNEMLİ''

Pakistan ne türden katkılar yapabilir, Türkiye ne türden katkılar yapabilir. Suudi Arabistan'ın zaten büyük bir askeri teçhizat altyapısı var. Yıllar içerisinde temin ettiği, tedarik ettiği yüksek miktarda teçhizatı, silahı, savunma unsurları var. Ama tabii ki müşterek planlama, harekat, analiz önemli. Askeri bir işbirliklerinin çok fazla çeşitleri var.

Bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir? Çünkü bunun İran'a var, İran'ın Amerika ile yürüttüğü savaş var, bir tarafında başka konular var. Bütün bunların hepsini daha büyük bir resim içerisinde ele alarak götürmeye çalışıyoruz. Ama olayın Mekke Savunma Anlaşması'nda ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihayet arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var.

GAZZE AÇIKLAMASI

Sadece biz değil bölgedeki ortaklarımız uluslararası ortaklarımız bu konuda elinden geleni yapmakta. Hem ikili hem çok taraflı hem bölgesel hem küresel ne kadar diplomasi aracı varsa bunu kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımız da yaptığı bütün görüşmelerde bu konuyu bir numaralı gündem maddesi olarak ayakta tutmakta. Şimdi birkaç tane katmanı var bu meselenin.

ANİTA ORBÁN'DAN AÇIKLAMA

Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán, Macaristan hükümetinin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki yaklaşımına ilişkin şunları söyledi:

AB ve Macaristan ilişkileri durmuştu. Ona göre oy verdiler. Yani bu hükümetin yetkilendirilmesi yetkisi Macaristan'ı tekrar Avrupa Birliği'ne tekrar entegre etmektir. Güçlü bir Macaristan ancak ekonomik güvenlik açısından eğer AB'nin bir parçası olursa olur.

Bu bir müttefik birlik. Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine ilişkin yanında durdu, destekledi. Her yaklaşımı, diyaloğu hep destekledik ve destekleyeceğiz. Bölgenin istikrarı Akdeniz'in istikrarı tabii ki ve somut olarak konuşmalarımızda, TAY-EXP programında olsun, uzmanlarının yüzün gönderilmesi olsun, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, güncellenmesi olsun, AB ve de tük vatandaşlar için vize, liberalizasyonu açısından, kolaylığı açısından ki daha kolay gidebilsinler.