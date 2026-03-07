Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. Toplantı öncesi Bakan Fidan, peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile görüştü.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi. Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor. Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.