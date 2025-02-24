Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın çözüm bulasını hep desteklediklerini aktaran Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız" dedi. Sergey Lavrov da "Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli. Bu hata olur, kesin sonuç alınırsa savaş duracak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekte olduklarını belirten Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini ve barış görüşmelerine de Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi çok önemli. Bu hata olur, kesin sonuç alınırsa savaş duracak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SON BULMALI"

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Savaşa çözüm bulunmasını hep destekledik. Her iki komşumuzun da barış içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı son bulmalı. Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız.

"GAZZE'DE TEHCİR PLANI KABUL EDİLEMEZ"

Yeni bir soy kurmaya asla izin verilmemelidir. Filistinlileri zorla topraklarından gönderilmesi kabul edilemez. Bölge ülkeleri de aynı şekilde düşünmelidir. Rusya'nın da bizimle aynı fikirde olması olumlu bir gelişmedir.

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEM

Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanması söz konusu dahi olamaz. Suriye'deki ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi konusunda benzer görüşteyiz"

LAVROV: MAVİ YAKITIMIZIN TÜRİYE ÜZERİNDEN DEVAM ETMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un ortak açıklaması ise şu şekilde;

"Cumhurbaşkanları seviyesinde sayın Erdoğan ile Putin görüşüyor. Putin geçen yıl Türkiye'ye geldi. Birçok zirvede ve telefonda görüş alışverişinde bulundular. Enerji alanı dahil karşılıklı çıkar ilişkilerimizle ilgili tüm detaylara değindik. Ortak stratejik konulara Akkuyu'daki Nükleer santral konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Yeni başlangıçlar ve atom enerjisi konusunda gelişmeleri görüştük. Doğalgaz boruları hakkındaki güvenlikleri konuştuk. Mavi yakıtımızın Türkiye üzerinde devam etmesi bizim için önemlidir. Türk taraflarımızı da bu konu hakkında bilgilendirdik. Ortaya çıkan bazı fırsatları anlaşmazlık konulara bakmadan konuşabildik"