Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Artık kavga masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos'ta Gazze için Barışı Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili artık sahada değil masada sorunların çözüleceğini aktardı.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Artık kavga masada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 17:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Suriye meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Suriye'deki savaşın artık masaya taşındığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Artık kavga masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış Kurulu birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Alanda olan kavganın artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz" dedi.

HEDEF TERÖRÜ DURDURMAK!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye’nin bütünlüğü bizim için önemli. Başta Suriyeliler için, bölge için önemli. Çünkü son 14 yılını bir iç savaşla geçirmiş, bir parçalanmayla geçirmiş, etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden şu anda bütünlüğe evrilen, mültecileri de geri alan ve terörü durduran bir Suriye’ye evrilmek bölgemiz için mucize niteliğinde husus" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği tecrübeli dış politika sayesinde hem kendi bölgesindeki yapıcı rolünü oynuyor hem de küresel güçlerle belli bir denge politikası götürüyor.

Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Artık kavga masada
Bakan Fidan'ın Yunan gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
#Politika
#Politika
