Bakan Fidan'ın Yunan gazeteciye verdiği cevap gündem oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan gazeteci ile arasında geçen bir diyalog gündem oldu. Yunanistan Başbakanı dışında herhangi bir başbakanın İsrail'e gidip basına fotoğraf vermediğini söyleyen Bakan Fidan, "Kimse gitmiyor. Çünkü Avrupalı liderler seçimle geliyorlar, biliyorlar ki Netanyahu ile resim vermek bugünlerde hiç hoş olan bir şey değil" dedi. Netanyahu'nun da ABD dışında bir yere gidemediğini belirten Fidan, son süreçte Yunanistan'ın İsrail ile geliştirdiği ilişkileri eleştirip "Belki Yunanistan'a gelir, onu bilmiyorum ama" ifadelerini kullandı.