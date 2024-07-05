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Bakan Fidan'dan Şuşa'daki zirve toplantısı öncesi Azerbaycanlı mevkidaşıyla kritik görüşme!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 22:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 22:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

MEVKİADAŞIYLA ÖZEL GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Bakan Fidan'dan Şuşa'daki zirve toplantısı öncesi Azerbaycanlı mevkidaşıyla kritik görüşme! - 1. Resim

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, “Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Bayramov görüşmede, bölgedeki çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de ele alındıklarını aktardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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