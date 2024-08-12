Bakan Güler'den Suriye ile normalleşme için çarpıcı sözler: Heyet toplantısı olabilir

12 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:17

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile normalleşme süreci, terörle mücadele, F-16 programı ve Eurofighter Typhoon jetlerı̇nin tedarikine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SURİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ

Reuters'a röportaj veren Bakan Güler, uygun koşulların oluşması halinde Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceklerini ifade etti. Güler "Suriye ile heyet toplantısı olabilir. Mutabık kalınacak yerde bakanlar düzeyinde toplantılar yapılabilir" dedi.

TÜRK ASKERİ SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

Türk askerinin Suriye'den çekilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceğinin sinyalini veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamalarını değerlendiren Yaşar Güler, "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" mesajını verdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusunda Irak ile atılan ortak adımların bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Güler, "Bölge ülkeleriyle ticaret koridoru güzergahı olarak planlanan Kalkınma Yolu Projesi, PKK'nın tehdidi altında" ifadesini kullandı.

F-16 PLANINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye'nin ABD'den tedarik edeceği F-16 savaş uçakları modernizasyon kitleri alımı konusunda yapılan anlaşmadan memnun olduklarını kaydeden Milli Savunma Bakanı, sürecin planlandığı gibi gittiğini ve son jetin teslimatına kadar sorunsuz şekilde tamamlanmasını umduklarını sözlerine ekledi.

F-35 VE EUROFIGHTER MESAJI

Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediğine ise "Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi ancak görüşmeler sürüyor" cevabını verdi.

Türkiye'nin İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri de almak istediğini fakat bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığını ifade etti.

"ÖNCELİĞİMİZ NATO'YA SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK"

Yaşar Güler, Ankara'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile bağlarını geliştirmek istediğini ancak önceliklerinin önemli bir müttefik olarak NATO'ya sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, "Müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmeliyiz. Odak noktamız NATO'nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması" dedi.