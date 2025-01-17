Bakan Hakan Fidan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret! Askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konuları masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirecek. İlk olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek olan Fidan, daha sonrasında ise İlham Aliyev ile buluşacak. Görüşmelerde; iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ilişkilerin ele alınması planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Ocak 2024 tarihinde Azerbaycan’a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan burada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.
İkili arasında yapılacak olan görüşmede; iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ilişkilerin ele alınması planlanıyor.
15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını sağlamak için atılabilecek adımların yanı sıra, kültür, turizm, sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.
ALİYEV İLE DE GÖRÜŞECEK
Bakan Fidan’ın, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Suriye, Gazze ve Ukrayna’daki gelişmeler gibi bölgesel ve küresel konular üzerine fikir alışverişinde bulunması beklenmektedir. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de planlanmaktadır.