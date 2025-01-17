Bakan Hakan Fidan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret! Askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konuları masada

17 Ocak 2025 12:58 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirecek. İlk olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek olan Fidan, daha sonrasında ise İlham Aliyev ile buluşacak. Görüşmelerde; iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji alanlarındaki ilişkilerin ele alınması planlanıyor.