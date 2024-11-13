Bakan Işıkhan CHP'li belediyelere seslendi: Borçları ödeyin, haciz başlatacağız

13 Kasım 2024 22:03 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerel seçimlerin ardından gündeme gelen belediyelere ait borçlarla ilgili konuştu. CHP'li belediyelerin borçlarını ödemediğini ifade eden Işıkhan, "Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız" dedi.

Siyasette belediyelerin SGK'ya olan borç tartışması yeniden alevlendi. Yerel seçimlerin ardından gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Büyükşehirlerde SGK borçlarının yüzde 68'İ CHP'li belediyelere ait. Prim borçlarının tahsili için gereken yapılacak." demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir" diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: BORÇLARINIZI ÖDEYİN!

Işıkhan, "Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN CHP'Lİ BAZI BELEDİYELERİN BORÇLARINI AÇIKLADI!

Plan Bütçe Komisyonu sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardıklarına göre CHP'li bazı belediyelerin borçları şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 9,6 milyar TL Ankara Büyükşehir Belediyesi: 8,5 milyar TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 5,9 milyar TL Adana Büyükşehir Belediyesi: 4,2 milyar TL Şişli Belediyesi: 2,5 milyar TL

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