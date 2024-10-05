Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar: Şuana kadar 101 bin 254 konut teslim edildi

05 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:38

Bakan Kurum 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra 60 bin yeni konutun inşaatını başlattıklarını belirten Kurum "Şuana kadar da 101 bin 254 konut teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu. Ardından önemli açıklamalar yapan Kurum "Biz deprem bölgesinin, buradaki 14 milyon kardeşimizin hizmetkârıyız. Bu hizmet şuuruyla; tüm tecrübemizi deprem bölgesine aktarıyor, seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Elimizi bir an bile bölgeden çekmiyor; kardeşlerimizin yanı başından ayrılmıyoruz. Dün; Adıyaman’ımızı üçüncü kez ziyaret ettik. Bugün de yine aynı şekilde, göreve geldiğimizden bu yana üçüncü kez Kahramanmaraş’ımızdayız. Kahramanmaraş, bizim için sıradan bir şehir değildir. Bu şehir bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, geleneğimizdir. Kahramanmaraş’ta attığımız her adımı, bu büyük mirasa duyduğumuz saygıyla atıyoruz" diye konuştu.

"2025 SONUNDA 452 BİN KONUT VE İŞYERİNİ TESLİM EDECEĞİZ"

Kurum, şöyle devam etti:

“Bugün Maraş’a ve diğer 10 ilimize baktığımızda; toplamda; 332 bin yuva ve işyerimizin inşaatını başlattık. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 3 ayda; tam 60 bin yeni konutun daha inşasına başladık. Hamdolsun şu an toplam teslim sayımız 101 bin 254’e ulaştırdık.

Vatandaşlarımıza söz verdik. Bu sayımızı yılsonunda toplamda en az 200 bine ulaştıracağız. Ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 452 bin yeni yuva ve işyerimizi kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

YENİ PROJELERİ DUYURDU

Kurum, merakla beklenen yeni projeleri tek tek anlarak şunları söyledi;

“Buradan, Maraşlı hemşerilerimizin merakla beklediği bazı kararlarımızı ve çalışmalarımızı özellikle paylaşmak istiyorum. Önceki ziyaretlerimizde Onikişubat ilçemizin Altınova ve Hayrullah mahallelerine sözler vermiştik. Her iki mahallemizde de çalışmalarımıza başladık. Altınova’da 8 bin konut üretmeyi planlıyoruz. Şu anda bin 507 konutumuzun inşaatına başladık. Kalan 6 bin 493 konutun proje süreci devam ediyor. İnşallah onların da 20 Kasım’a kadar ihalesini tamamlayıp, yapımına başlayacağız. Aynı şekilde, Hayrullah Mahallesinde de, Toptancılar Sitemizde 117 dükkânın ihalesini gerçekleştirdik, inşasına başladık.

Buradan Dulkadiroğlu ilçemize de selamlarımızı gönderiyoruz. Kapalı Çarşı’da 140 dükkânımızın önümüzdeki hafta ihalesini yapıyor, restorasyonunu başlatıyoruz. Yine İsadivanlı mahallemizde 1003 konut ve 159 işyerimizin ihalesini 4 Kasım’da yapıp, inşasına başlayacağız.



Tabi Demirciler Çarşı’mız için de bir söz vermiştik. Orada da 76 dükkânın proje çalışmasına arkadaşlarımız süratle devam ediyor. 26 Kasım’da ihalesini yapacak, Demirciler Çarşı’mızı da restore edeceğiz. Bir önceki buluşmamızda ziyaret ettiğimiz Doğukent Mahallemizi de unutmuyoruz. Orada da Emlak Konut eliyle 4 etap halinde proje çalışmamızı yapıyoruz. İlk 3 etapta toplam 4.240 konut ve işyeri üretiyoruz. 1. etabın ihalesini tamamladık, bugün 464 konut ve 36 işyerimizin temelini atıyoruz.”