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 | Mutluhan Yildiz

Bakan Kurum’dan kendini hedef alan Özgür Özel'e cevap: Biz sizi afet bölgelerinden tanırız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İliç’teki maden faciasına ilişkin suçlamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert cevap verdi. Kurum, "Sizi afet bölgelerinden iyi tanıyoruz. Deprem şehirlerine gelip kısa süreli ziyaretlerle siyasi şov yaptınız. Şimdi de milletimizin acısını istismar ederek propaganda yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum’dan kendini hedef alan Özgür Özel'e cevap: Biz sizi afet bölgelerinden tanırız!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 21:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. Kurum, İliç’te meydana gelen maden faciası ve sonrasında yaşanan süreç üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, hukuki süreçler, bilirkişi raporları ve ilgili mevzuatın gerçeği ortaya koyduğunu belirterek, Özgür Özel’in açıklamalarını ‘gerçeği eğip bükmek’ olarak nitelendirdi. Kurum, “Bu ya kötü niyet ya da cehalettir” ifadelerini kullandı.

İliç’te hayatını kaybeden madencilerin kendileri için birer ‘can’ ve ‘kardeş’ olduğunu vurgulayan Kurum, “Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalan aileler ise devletimize emanettir” dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE POLİTİKA YAPTINIZ"

Muhalefetin afet bölgelerine yönelik yaklaşımını da eleştiren Kurum, CHP’yi ‘deprem turistliği’ yapmakla suçladı. Bakan, “Deprem illerinde, afet bölgelerinde sizleri iyi tanırız. Politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz, ardınıza bile bakmadınız. Ne bir çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz” dedi.

Bakan Murat Kurum, CHP’nin siyasi tutumunu da eleştirerek, Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 29 işçi, Küçükçekmece’de belediye kazı çalışmasında yaşamını yitiren kız çocuğu ve İzmir’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden vatandaşları hatırlattı. Kurum, “Samimi olsaydınız, bu olayların hesabını kendi belediyelerinizden sorardınız” dedi.

"BAŞKA BİR MALZEME BULUN"

Açıklamasının sonunda CHP içinde yaşanan iç çekişmelere de değinen Kurum, Özgür Özel’in siyasi geleceğini kurtarma çabası içinde olduğunu öne sürdü. CHP’nin son kurultay sürecini ‘şaibeli’ olarak nitelendiren Kurum, “Siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarmak için başka malzeme bulun” ifadelerini kullandı.

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