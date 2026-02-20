Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e salvolar! "Biz lafla değil, eserlerle konuşuruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te katıldığı "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde muhalefete sert sözlerle yüklendi. Kurum, "Muhalefet, 'deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünüyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e salvolar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , Gaziantep'te "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katıldı. Törende yapılan kura çekimi ile Gaziantep'te tamamlanması hedeflenen 13 bin 890 konutun hak sahipleri belirlendi. Törende konuşan Bakan Kurum, muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e salvolar! "Biz lafla değil, eserlerle konuşuruz"

"GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYORLAR"

CHP lideri Özgür Özel ve muhalefete sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Biz, tüm bu hizmetleri bir bir hayata geçirirken, bu ülkenin ana muhalefeti olma iddiasında bulunanlar deprem bölgesini kendilerine seçim malzemesi yapmaya çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır vazgeçmediler. Algı operasyonlarıyla hizmetlerimizi yavaşlatmaya giriştiler. Gerçek dışı iddialarla hayata geçirdiğimiz projeleri itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Evleri bitirdik, çarşıları, meydanları, okulları yaptık, bu kez de ‘evleri faizle verecekler' diye göz göre göre yalan söylüyorlar. Anlattık, yine anlatalım. Biz, 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi şartları sunduysak, yine aynısını yapıyoruz. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Yani alt yapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Ayrıca 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. 8 bin 750 lira taksitle ev sahibi olacaklar" diye konuştu.

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e salvolar! "Biz lafla değil, eserlerle konuşuruz"

"BİZ LAFLA DEĞİL, ESERLE KONUŞUYORUZ ÖZGÜR BEY"

Muhalefetin hizmet yapmak yerine laf yaptığını söyleyen Bakan Kurum, "Hala konuşuyorlar; hâlbuki bunlar, Gaziantep'e bir çivi bile çakmadılar. Hatay'daki Ulu Camii'ni gördünüz değil mi? ‘Biz yaparız' diye üstlendiler, hala camiimiz enkaz halde. Hadi deprem bölgesini geçtim, bari kendi yönettiğiniz illerde hizmetinizi eksik etmeyin. İzmir'de yolların hali malum, İstanbul'da trafik Hindistan'a dönmüş durumda. Ankara'da trafik almış başını gitmiş, su sorunu bitmiyor. Yani daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor. ‘Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim' diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil, eserle konuşuyoruz Özgür bey. Siz daha temelini atmadan; biz anahtarları verir milletimizle çay içeriz. Siz enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz. Onun için takdir etmeyi de bilmek lazım. Gerçi takdir edenlere de kızıyorlar. Bize teşekkür eden, hakkı teslim eden, ziyaret eden belediye başkanlarına küfür ediyorlar. Biz milletimizin hayrına yapılacak her adımda varız. Milletimiz için yapılacak her hizmeti, üstümüze düşen bir şey varsa yaparız. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Ben söyleyeyim. Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, artık onu yapacak malzemeleri kalmadı da ondan rahatsız oluyorlar. Sizi daha çok rahatsız edeceğiz Özgür bey. Çünkü biz milletimiz için çalışmaya, gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz. Hamdolsun dünyadaki tüm ülkelerin de imrenerek izlediği bir afet toparlanma süreci yaşadık. Başarımız, hakkaniyetli her insanın malumudur. ‘Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz' diyoruz, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

