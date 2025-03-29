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Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddialarına cevap! 'Söz konusu olamaz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddialarına cevap verdi.

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Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddialarına cevap! 'Söz konusu olamaz'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 16:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK Başkanlığı raporları ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şimşek, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

https://x.com/memetsimsek/status/1905969740306403642

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporuna tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingte Bakan Şimşek'i hedef alarak şunları söylemişti:

"Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünüyor ya o da bu darbenin parçasıdır. Mehmet Şimşek MASAK'a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı, o cuntanın bir parçası olmuştur."


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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nu “suç örgütü lideri” olmakla suçladı ve belediye ihaleleriyle bağlantılı yolsuzluk, gasp, rüşvet ve kara para aklama iddialarında bulundu. Savcılar ayrıca İmamoğlu'nu 2024 yerel seçimlerinde taşeron bir Kürt organizasyonla ittifak kurarak PKK'ya yardım etmekle de suçladı.
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