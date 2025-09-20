Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Bakan Tunç'a Antalya'da esnaf sevgisi: Tatlı ikramı ve Antalyaspor atkısı

Antalya programı kapsamında esnafla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tunç'a Antalya'da esnaf sevgisi: Tatlı ikramı ve Antalyaspor atkısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 17:27

Tatlı ikramını geri çevirmeyen Bakan Tunç, kendisine hediye edilen "Aksekililer" yazılı atkısını da kabul etti. , "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 'daki temaslarını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası ziyaretinde Başkan Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tunç, ardından Kapalıyol'da ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla selamlaşan ve esnaflarla sohbet eden Bakan Tunç'a, ziyaret sırasında tatlı ikram edildi. İkramı kabul eden Tunç, tattığı tatlıları vatandaşlara da ikram ederek çevresindekilerle sohbet etti. Ziyaret boyunca vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Tunç, esnaflara sezonun nasıl geçtiğini sordu. Yolda kuyumcu dükkanı bulunan bir esnaf, üzerinde "Aksekililer" yazılı Antalyaspor atkısını Bakan Tunç'a hediye etti. Tunç'a Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş eşlik etti. Kapalıyol'daki programını tamamlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanlarıDerneği'ni ziyaret etti. Program kapsamında daha sonra şehit ailesine konuk olan Bakan Tunç, günün sonunda avukatlarla toplantı yapacak.

Bakan Tunç'a Antalya'da esnaf sevgisi: Tatlı ikramı ve Antalyaspor atkısı
ETİKETLER
#antalya
#esnaf
#antalyaspor
#adalet bakanı
#yılmaz tunç
#Antalya Ticaret Borsası
#Kapalıyol
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.