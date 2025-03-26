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 | Bengül Arıca

Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması! 'Öcalan'ın ailesi başvuru yaptı, değerlendiriliyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin ziyaret için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Öcalan'ın ailesi İmralı'ya ziyaret için başvuru yaptı, değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:03

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, siyasi partileri de ziyaret ederken terörist başı Öcalan ise terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaparak "Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyareti için aile başvurusu yapıldı, değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"AİLE GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ TALEBİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Tunç açıklamasında "Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de İmralı ile ilgili aile görüşmesi için bir talep var. O talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvelden de kardeşinin görüşmesi olmuştu. Bu tabii kanun çerçevesi içerisinde, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, "Görüşmeye yine kardeşi mi yoksa başka aile bireyleri mi katılacak?" sorusuna ise "Artık talep nasıl gelirse ona göre bakacağız" cevabını verdi.

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#Politika
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