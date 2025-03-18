DEM Parti'den İmralı ziyareti için yeni başvuru

Son dakika haberi: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında tekrar İmralı'ya gitmek için yeni bir başvuru daha yapıldığını duyurdu. Bakırhan, "Çağrının sonuçlarını paylaşmak, Öcalan’ın da nasıl mesajlar vereceğini toplum merak ediyor" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreçte DEM Parti İmralı heyeti, terörist elebaşı Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmeler sonucu İmralı'dan gelen silah bırakın çağrısı üzerine DEM Parti, ikinci kez siyasi tura çıktı. Heyet; CHP, MHP ve AK Parti ile görüşmelerini tamamlarken DEM Parti'den yeni bir İmralı ziyareti için başvuruda bulundu.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN YENİ BAŞVURU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeniden İmralı'ya gitmek için heyetin yeni bir başvuru daha yaptığını söyledi. Grup toplantısı sonrası konuşan Tuncer Bakırhan, "Heyetimizin tekrar İmralı’ya gitmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Çağrının sonuçlarını paylaşmak, Öcalan’ın da nasıl mesajlar vereceğini toplum merak ediyor" dedi.

"HEYETİMİZ BAŞVURU YAPTI"

Bakırhan sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Nevruz öncesi olursa, oradan halka bu çağrıyı güçlendirecek bir şey gelirse memnun oluruz. Heyetimiz başvuru yaptı. Oradan bir mesaj getirmesinin kimseye zararı yok, sürece katkı sunar. Umarım heyetimizde Öcalan’dan kafalardaki soru işaretlerini giderecek daha güçlü bir mesajla gelirler diye umuyoruz"