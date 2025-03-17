AK Parti ile DEM Parti arasındaki görüşmede neler talep edildi? Fatih Atik canlı yayında açıkladı

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan gelen 'silah bırakma' çağrısı sonrası görüşmelerini hızlandırdı. Bugün AK Parti ve MHP ile görüşen heyetin ise bir takım talepleri oldu. İsteklere AK Parti'nin duruşu net olurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise talepleri sıraladı.

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle temasları hız kazandı. Heyet, sabah saatlerinde ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) ziyaret etti, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında yapılan açıklamalarda olumlu mesajlar verildi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Heyetin tüm temaslarını tamamladıktan sonra daha detaylı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

DEM PARTİ HEYETİ NE TALEP ETTİ?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, DEM Parti heyeti görüşmede bir dizi talepte bulundu. Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan çağrısında herhangi bir ön şart bulunmamasına rağmen, DEM Parti’nin sunduğu taleplerin arasında şunlar yer aldı:

Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının değiştirilmesi,

Öcalan’ın doğrudan örgütle iletişime geçmesine izin verilmesi,

Süreçte yer alan isimlere yasal güvence sağlanması,

Kayyum uygulamalarına son verilmesi,

Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması,

Örgüt mensupları için hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmesi.

Atik'in açıklamalarına göre, Cumhur İttifakı’nın sürece ilişkin tutumu net. AK Parti ve MHP yetkilileri, Öcalan’ın mesajında herhangi bir talep bulunmadığını hatırlatarak, "Silah bırakma adımı atılmadan devletten bir adım beklenmemelidir" şeklinde bir yaklaşım sergiledi. Görüşmelerde devletin herhangi bir pazarlık içinde olmadığı vurgulandı.

İşte Fatih Atik'in konu hakkında verdiği o bilgiler:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüşme gerçekleştirecek ama henüz tarih netleşmedi. Bayramdan sonra olur diye düşünüyorum. Bugün DEM Parti heyeti, MHP ve AK Parti ile uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde DEM Parti heyeti önemli taleplerde bulundu. İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın kamuoyuyla paylaştığı mesajında ön şart bulunmamasına rağmen DEM Parti heyetinden farklı şartlar ön plana çıkmaya başladı. DEM Parti tarafı, Öcalan'ın cezaevi koşullarında değişiklik yapılmasını istiyor. Öcalan'ın doğrudan örgütle iletişime geçmesini istiyorlar. Bu süreçte görev alan isimlerle ilgili yasal güvence talep ediliyor. Kayyum uygulamalarına son verilmesi, terörle mücadele kanununda değişiklik yapılsın, örgüt mensupları için düzenleme yapılsın gibi istekler olmuş. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tutumu çok açık ve net. Öcalan'ın çağrısında talep bulunmadığı hatırlatılıyor. 'Silah bırakma adımı gelmeden devletten bir adım beklemeyin' diyorlar. Devlet pazarlık yapmıyor."