Son dakika | Abdullah Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısı sonrası siyasi ve ünlü isimlerden ilk açıklamalar

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı sıfır taviz tavrıyla ilerleyen süreçte sona gelindi. DEM Parti heyetleri ile 3'üncü kez görüşen Abdullah Öcalan PKK ve tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini lağvetmelidir" denildi. Yapılan tarihi çağrının ardından siyasetten sanat dünyasına gazetecilerden ünlü isimlere kadar açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar...

Terörsüz Türkiye için tarihi gün. İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti beklenen açıklamasını yaptı.

"KONGREYİ TOPLAYIN, ÖRGÜTÜ FESHEDİN"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı. Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı sıfır taviz tavrıyla ilerleyen süreçte sona gelindi. DEM Parti heyetleri ile 3'üncü kez görüşen Abdullah Öcalan PKK ve tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı. Yapılan çağrıda "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini lağvetmelidir" denildi. Yapılan tarihi çağrının ardından siyasetten sanat dünyasına gazetecilerden ünlü isimlere kadar açıklamalar peş peşe geldi. İşte detaylar...

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İmralı'dan PKK'ya fesih çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; "Sonuç gerçekleşecek mi buna bakacağız" dedi.

Ala'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?"