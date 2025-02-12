Son dakika | DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu!

Son dakika haberine göre, DEM Parti'den kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi. Bakırhan aynı zamanda Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

DEVLET BAHÇELİ NE AMELİYATI OLDU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki grup toplantısını kalp rahatsızlığı nedeniyle iptal ettiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

MHP, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı ve iddiaları yalanlamış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaparak, Bahçeli’nin öksürüğünün geçmemesi üzerine kendisine ileri tetkikler yapıldığını duyurmuştu. Yalçın o akşam yaptığı açıklamada, "Sağlığı yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den sonraki gün yapılan açıklamada "Kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denilmişti.