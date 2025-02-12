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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu!

Son dakika haberi: DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde kalp kapakçığı değişen ve operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu açtı. Tuncer Bakırhan, "Barış ve kardeşlik konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

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Son dakika | DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 18:34

Son dakika haberine göre, DEM Parti'den kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var" dedi. Bakırhan aynı zamanda Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

DEVLET BAHÇELİ NE AMELİYATI OLDU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki grup toplantısını kalp rahatsızlığı nedeniyle iptal ettiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

MHP, Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı ve iddiaları yalanlamış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaparak, Bahçeli’nin öksürüğünün geçmemesi üzerine kendisine ileri tetkikler yapıldığını duyurmuştu. Yalçın o akşam yaptığı açıklamada, "Sağlığı yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'den sonraki gün yapılan açıklamada "Kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

YENİ SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLADI?
Devlet Bahçeli ile DEM Parti arasındaki yakınlaşma, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başladı. Bu jest, Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik ilk doğrudan ve olumlu teması olarak dikkat çekti. Ardından, 2 Ocak 2025'te DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek görüşmelerini sürdürdü. Bu gelişmeler, Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik tutumunda belirgin bir değişimi işaret etti. Özellikle, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya davet etmesi ve örgütün lağvedildiğini açıklamasını istemesi, bu yakınlaşmanın önemli bir parçası olarak değerlendirildi.
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