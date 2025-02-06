Son dakika | Devlet Bahçeli'nin hastaneye gidiş nedeni belli oldu! MHP'den açıklama geldi 

06 Şubat 2025 20:53 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 21:13

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken hastaneye gidiş sebebi de belli oldu. MHP'den yapılan resmi açıklamada, Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiği bildirildi.

Devlet Bahçeli hasta mı? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı

Devlet Bahçeli hasta mı? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yaptı

Son dakika haberine göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılma nedeni belli oldu. MHP'den yapılan açıklamada, "Kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır" denildi.

MHP’den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili gerçekleştirilen tetkiklerde, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağında dejenerasyon bulgularına rastlandı. Bunun üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kalp kapağı girişimsel bir operasyonla değiştirildi.

MHP'DEN BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA!

Parti yetkililerinin verdiği bilgilere göre, operasyon başarıyla tamamlanırken, Bahçeli’nin sağlık durumu ise iyi. İşte MHP'den yapılan resmi açıklama:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

NE OLMUŞTU?

Bazı haber kaynakları ve sosyal medya platformlarında dün yer alan iddialara göre, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin apar topar operasyona alındığı ve İstanbul Anadolu Yakası’ndaki özel bir hastanede tedavi altına olduğu iddia edilmişti. Ardından MHP'li kaynaklardan konuya ilişkin yalanlama gelmişti.