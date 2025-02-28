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 | Mutluhan Yildiz

Bakan Tunç'tan Öcalan'ın çağrısına yorum: PKK kulak asmazsa devlet gereğini yapar!

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile dün görüşmesini ardından 3 sayfalık mektup okundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dün yaşanan gelişmelerin ardından terörist başı Abdullah Öcalan'ın 'PKK feshedilmeli' çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Umutluyuz" diyen Tunç, "PKK çağrıya kulak asmazsa devlet gereğini yapar. Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

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Bakan Tunç'tan Öcalan'ın çağrısına yorum: PKK kulak asmazsa devlet gereğini yapar!
KAYNAK:
CNN Türk
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 23:07

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 3. kez ziyaret dün DEM heyeti tarafından gerçekleştirildi. PKK'ya seslenen Öcalan, "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" ifadelerini kullandı. Çağrının sorumluluğunu üstlendiğinin de altını çizen Öcalan, "Kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Dün gelen bu çağrının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörist başı Abdullah Öcalan'ın 'PKK feshedilmeli' çağrısına ilişkin CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

"Umutluyuz ama sonuca bakmalıyız" diyen Bakan Tunç, "PKK çağrıya kulak asmazsa devlet gereğini yapar. Hedefimiz terörsüz Türkiye" dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar. Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük. Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini feshetmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öcalan'ın çağrısının karşılık kalması durumunda terör operasyonlarının süreceğini bildirdi.

Tabii bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek bir husus. Burada terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez ve gereğini yapar. Bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terörü kabul etmez demokratik bir devlet. Talepler şiddet yoluyla istenmez demokratik bir devlet. Düşünce ve ifade özgürlüğü şiddeti içermez."

Sıkça Sorulan Sorular

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. 26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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