Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye son operasyon hakkında bilgi verdi!

28 May 2024 18:15 - Güncelleme : 28 May 2024 18:25

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! Bankacılık devi petrol için kritik tahminini açıkladı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! Bankacılık devi petrol için kritik tahminini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde son operasyonlara ilişkin de bilgi verdi.

Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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