Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye son operasyon hakkında bilgi verdi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
28 May 2024 18:15 - Güncelleme : 28 May 2024 18:25
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde son operasyonlara ilişkin de bilgi verdi.
Görüşmenin nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı