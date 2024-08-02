Bakan Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele mesajı: Yakaladığımız zaman deport edeceğiz

02 Ağustos 2024 23:18 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kentin göç rotası olmaktan çıktığını belirtti.

Bakanlık olarak organize suçlarla mücadelenin sürdüğünü söyleyen Yerlikaya, Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmenin bulunduğunu ve bu göçmenlerin adres tahsisatlarının yapıldığını aktardı. Yerlikaya, "Güvenlik birimlerimiz ve göçle ilgili çalışan arkadaşlarımız her birinin adreslerine gitti, kapılarını çaldı. O adreste oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vermiş olduğumuz sürede adres güncellemesini yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip, yakaladığımız zaman da deport edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YAKALADIĞIMIZ ZAMAN DEPORT EDECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya, göçmenlerin yasal prosedürlere uymalarının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde yasal olarak bulunan göçmenlerin kayıtlı adreslerde ikamet etmeleri zorunludur. Vermiş olduğumuz sürede adres güncellemesini yapmadıkları takdirde onları düzensiz hale getirip, yakaladığımız zaman da deport edeceğiz" dedi.

Düzensiz göçmenle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele noktasında canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Biz hudutlarımızı korumakla ilgili, milletimizin bizden beklediği huduttaki bütün sınır, güvenlik entegre tesislerimizle beraber, hudut birliklerimizle beraber bir kişiyi ne alırız ne de bir kişiyi buradan düzensiz bir göçmenin oraya geçişine de göz yumarız. 19 Eylül'den itibaren şu anda muhataplarımıza bakan olarak ben, valilerimiz, kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla Göç İdaresi Başkanı kurmuş olduğumuz bir mekanizmayla devamlı suretle üç ülke bürokrasi valileri, kapıdaki idarecileri ve nihayetinde bakanları devamlı istişare halindeyiz. Buradaki düzensiz göçmenle mücadelemiz ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ne denli canla başla çalıştığımızı biliyorsunuz.

"BU İŞİ BİTİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Şu anda benim dönemimde 8 bin 701 Türkiye genelinde operasyon yaptık göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik. Türkiye genelinde 5 bin 126 tutuklu, 2 bin 116 adli kontrol. Edirne'de 942 operasyon, 351 tutuklu, 127 de adli kontrol. Bu gözaltına alınıp da tutuklanmamış, adli kontrol verilmemiş, halen aramızda gezen vatandaşlara şunu söylüyoruz: 'Siz bu işten vazgeçin. Niyetinizden bunu çıkarın. Ama fırsat bulduğumuz zaman göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapanı bilin ki biz daha önce tutuklayıp cezaevine göndermiş olduğumuz arkadaşların yanına kesinlikle göndereceğiz'. Dolayısıyla hem istihbarat birimlerimiz hem de güvenlik birimlerimiz bu noktada gerçekten fevkalade gayret gösteriyorlar. Bu işi bitirmek noktasında biz kararlıyız" diye konuştu.

Edirne'de 7 aylık dönemde 30 bin 400 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Sınırlarımızdan girişi engellenen göçmen sayısı 256. Geri gönderme merkezinden şu ana kadar evraklarını tamamlayıp da Edirne'den deport ettiklerimizin sayısı da 9 bin 85" dedi.