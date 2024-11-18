Bakan Yılmaz Tunç ve Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik sürüyor! "Davanın savcılığına soyunmuş"

18 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki polemik sürüyor. İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili Bakan Tunç'un açıklamalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, Bakan Tunç'un savcılığa soyunduğunu söyledi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi'nde yaptığı Kent Lokantası açılışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​'un kendisine yönelik söylediği, "Abesle iştigal, bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin" sözlerine cevap verdi.



"Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’un işiyle ilgilensin dediği kişi saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla ilgili feryadını dile getiriyor. Bunu bile anlamıyor" diyen İmamoğlu, Bakan Tunç'u, kendisi hakkında siyaset yasağı kararı verilen davanın 'savcılığına soyunmakla' eleştirdi.

"BU DAVANIN SAVCILIĞINA SOYUNMUŞ"

İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Bakın burada neye savunmuş, hala bu davanın savcılığına soyunmuş. Halbuki bir bakan şunu demeli; bu ne demek istiyor? Orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakım demiş olabilir, bu seni niye ilgilendirir. Sonuçta demiş ama reddedilmiş.

"SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU, ADALET BAKANI DUYMADI""

Sonradan giden hakim feryat ediyor, onu duysana. Diyor ki beni ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı"