Tgrt Haber
Haberler>Politika>Bakan Yılmaz Tunç ve Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik sürüyor! "Davanın savcılığına soyunmuş"

Bakan Yılmaz Tunç ve Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik sürüyor! "Davanın savcılığına soyunmuş"

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:36
Bakan Yılmaz Tunç ve Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik sürüyor! &quot;Davanın savcılığına soyunmuş&quot;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki polemik sürüyor. İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili Bakan Tunç'un açıklamalarına cevap veren Ekrem İmamoğlu, Bakan Tunç'un savcılığa soyunduğunu söyledi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​, Üsküdar Belediyesi'nin Yavuztürk Mahallesi'nde yaptığı Kent Lokantası açılışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Ekrem İmamoğlu, Adalet BakanıYılmaz Tunç​'un kendisine yönelik söylediği, "Abesle iştigal, bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunlarıyla ilgilensin" sözlerine cevap verdi.

"Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’un işiyle ilgilensin dediği kişi saçma sapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla ilgili feryadını dile getiriyor. Bunu bile anlamıyor" diyen İmamoğlu, Bakan Tunç'u, kendisi hakkında siyaset yasağı kararı verilen davanın 'savcılığına soyunmakla' eleştirdi.

Bakan Yılmaz Tunç ve Ekrem İmamoğlu arasındaki polemik sürüyor! "Davanın savcılığına soyunmuş" - 1. Resim

"BU DAVANIN SAVCILIĞINA SOYUNMUŞ"

İmamoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Bakın burada neye savunmuş, hala bu davanın savcılığına soyunmuş. Halbuki bir bakan şunu demeli; bu ne demek istiyor? Orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakım demiş olabilir, bu seni niye ilgilendirir. Sonuçta demiş ama reddedilmiş.

"SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU, ADALET BAKANI DUYMADI""

Sonradan giden hakim feryat ediyor, onu duysana. Diyor ki beni ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı"

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
ekrem imamoğluistanbulibbyılmaz tunçadalet bakanı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...