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Bakan Yusuf Tekin'den yeni 'laiklik' açıklaması! 'Tartışmayı ben başlatmadım' 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
19 Kasım 2024 23:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:19
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke gündemini sarsan 'laiklik' açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, CHP'li milletvekillerine cevap verdiğini belirten Bakan Tekin, "O açıklamamda bu eleştirilere cevap verdim. Laiklik konusundaki tartışmayı başlatan ben değilim" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin’in CHP​’ye yönelik laiklik​ eleştirisi tartışmaların fitilini ateşledi. Bakan Tekin, "Sizin anladığınız laiklik şu; 1940’lı yılları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine CHP'liler, Bakan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir televizyon programına katılan Bakan Tekin, laiklik konusundaki tartışmanın CHP tarafından başlatıldığını söyledi.

Bakan Yusuf Tekin'den yeni 'laiklik' açıklaması! 'Tartışmayı ben başlatmadım'  - 1. Resim

Bakan Tekin'in laiklik tartışması ile ilgili sözleri şu şekilde:

"LAİKLİK TARTIŞMASINI BEN AÇMADIM"

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensek laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik.

CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım."

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Kaynak: tgrthaber.com
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