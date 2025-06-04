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 | Özge Sönmez

Bakanlıktan Özgür Özel'in iddiasına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akaryakıt istasyonları ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bakanlıktan Özgür Özel'in iddiasına yalanlama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 08:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği 'benzin istasyonu' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Özel'in iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kısacası; durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir" denildi.

Bakanlıktan Özgür Özel'in iddiasına yalanlama

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:


"2019'dan önceki dosyaları istemeyen savcılar bize bu iftiraları atıyorlar. Kanıt bulamasalar iftiracı buluyorlar. Murat Kurum'a soruyorum. Bu iftiraları atan kişinin Aziz İhsan Aktaş, İstanbul TEM'de 76 pompalık benzin istasyonu için imar verilmesi istedi. Gece 01.30'da bir cümle eklenerek, kanuna eklediler. Bakanın haberi olmadan olur mu, AK Parti ve MHP oylarıyla geçirdiler. Geçen gün buranın önünden geçtim 3. kata çıkmışlar. Nasıl olacak şimdi? Murat Kurum, bu işlerin neresindesin?"

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