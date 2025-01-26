CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’ya beklenmedik protesto: Edremit Stadı'nı terk etti!

26 Ocak 2025 23:33 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:37

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Balıkesir'in iki köklü takımı Burhaniye Belediyespor ve Edremitspor arasındaki rekabet, ilginç bir olayla bir kez daha alevlendi. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, beklenmedik bir protestoya uğrayarak, Edremit Stadı'nı terk etmek zorunda kaldı. İşte detaylar…

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta geçtiğimi hafta oynanan Burhaniye Belediyespor ve Edremitspor maçının ardından Burhaniye atkısı takan CHPBalıkesir​ Milletvekili Serkan Sarı, bu haftaki maçta Edremitsporlu taraftarlarca protesto edildi.

BEKLENMEDİK BİR PROTESTOYLA KARŞILAŞTI

Geçtiğimiz hafta Burhaniye Belediyespor ve Edremitspor arasında oynanan derbi maçını Burhaniye kazanmıştı. Maçın ardından sahaya inerek Burhaniye Belediyespor atkısı takan ve taraftarlarla birlikte kutlama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bu hafta oynanan Edremitspor maçında Edremitspor taraftarından beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Sarı taraftarların tepkileri sonrası stadı terk etmek zorunda kaldı.

“SERKAN SARI DIŞARI” SLOGANLARI ATILDI

Edremitspor'un kendi sahasında Tavşanlı Linyitspor'u ağırladığı müsabakayı izlemeye geleceği duyurulan Serkan Sarı'nın gelmemesi için maçın başından beri "Serkan Sarı'yı istemiyoruz" sloganları atan taraftarlar, daha ilk dakikalardan itibaren gergin bir ortam oluşturdu. Devre arasında maçı izlemek için Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile stada gelen Milletvekili Sarı'ya yönelik tepkiler daha da büyüdü. Taraftarlarla konuşmak isteyen Serkan Sarı'ya konuşma imkanı vermeyen taraftarlar Sarı'yı protesto ederek stattan ayrılmasını istedi. Yaşanan gerginlik üzerine Şehit Hamdi Bey Stadyumu'nun protokol tribünlerine geçen Serkan Sarı, burada da taraftarların ısrarlı tepkileriyle karşılaştı. Taraftarlar, “Serkan Sarı dışarı” sloganları attı. Bu durum üzerine Serkan Sarı, güvenlik güçlerinin de yardımıyla stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Statta bu durum yaşanırken kısa çaplı arbede de yaşandı.

"BUGÜN BURADA BU TEPKİYİ GÖSTERMEK ZORUNDA KALDIK"

Genç Edrolular Taraftar Derneği Başkanı Taner Ökten, yaşanan olayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bu tepkiyi göstermek zorunda kaldık. Çünkü bu sadece bizim için geçerli değil. Bir milletvekilinin gelip de Edremit atkısını ya da Havran atkısını veya Burhaniye atkısını takma gibi bir lüksü yok. Onu takıyor ona da amenna çıkıp Burhaniye taraftarıyla beraber 3'lü çektiriyor, sevinç gösterileri yapıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Ökten, “Burhaniye'de bizim komşu ilçemiz ama Sayın Sarı bu ortamın gerilmesine ister istemez sebep oldu” dedi. Yaşanılanların kesinlikle siyasi olmadığının altınız çizen Ökten, "Burada kesinlikle ve kesinlikle hiçbir siyasi olay yok, bizin tribünümüzde kesinlikle siyaset yoktur. O yüzden sakın siyasi konuya bağlamasınlar" dedi.

"İKİ TAKIMI TEBRİK EDİP GİDEBİLİRDİ"

Genç Edrolular Taraftar Derneği 2. Başkanı Serdar Çelikkesen, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, milletvekilinin maç öncesi tarafsız bir duruş sergilememesine tepki göstererek, maç sonrasında Burhaniye Belediyespor atkısı takarak yaşananların taraftarlar tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, statta yaşananların siyasi bir boyutunun olmadığını ve tamamen kulübe duyulan bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayan Çelikkesen, "Burhaniye maçından önce vekilimiz protokolde otururken görüntüleri izledik kendisini de atkı falan bulunmuyordu maçtan sonra bizim sporcularımız orada arbede yaşarken kendisi Burhaniye Belediyespor haklı haksız bir şekilde atkı takarak sevindi, bizim tepkimiz tamamen bunaydı. Edremit'in ar damarı Edremitspor'dur, bizim kırmızı çizgimizdir. Kendisi Balıkesir'imizin vekili atkı takmayıp iki takımı tebrik edip gidebilirdi" dedi.

Dernek üyelerinin de tek tek tepkilerini dile getirdiği olayda üyeler “Bu olaydan sonra çıkıp Serkan Sarı milletvekili olarak bir özür dahi demedi. ‘Arkadaşlar yanlış oldu yanlış anlaşılma oldu. Edremit taraftarından da Edremit halkından özür diliyorum' diye bir yazı dahi çıkmadı. Bunu yapsaydı belki bu gerginlik bugün olmayacaktı güzel karşılanacaktı hiç bu dargınlıklar olmayacaktı" diye konuştular.