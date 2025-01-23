Dünyanın en büyük siyasi partileri açıklandı! İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi partilerin sıralaması

23 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:00

Dünyanın en büyük ve en güçlü siyasi partileri belli oldu. Türkiye'nin de siyasi partileri sıralamada dikkat çekti. AK Parti, CHP, MHP gibi partiler adından söz ettirirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Parti gibi geniş kitlelere yayılma hedefi olan partiler de listede yer aldı. İşte dünyanın en büyük partileri...

Dünya genelinde siyasi partiler, ideolojileriyle geniş kitlelere hitap ederek ülke yönetimi ve politikanın şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Bazı siyasi partiler geniş kitlelere ulaşarak uzun yıllar iktidarda kalabiliyor.

Siyasi partiler kamu görevine tek başına ya da başkalarıyla ortak olarak kadrolar yerleştirip onları görevde tutuyor. Siyasi parti üyeleri ise toplu olarak siyasi gücü elde etmek ve kullanmak için koordine oluyorlar. Dünyada en güçlü ve ismini tarihe yazdıran siyasi partiler öne çıkıyor.

Dünyanın en güçlü partileri listesinde Türkiye'nin siyasi partileri de yer alıyor. İşte o liste…

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ SİYASİ PARTİLERİ

35) PROGRESSISTAS | 1.32 MİLYON ÜYE

Brezilya | 29 yıl önce kuruldu

34) DEMOKRATİK YENİLENME PARTİSİ | 1,33 MİLYON

Brezilya | 2 yıl önce kuruldu

33) KURUMSAL DEVRİMCİ PARTİ | 1,41 MİLYON

Meksika | 95 yıl önce kuruldu

32) CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 1.42 MİLYON ÜYE

101 yıl önce kuruldu

31) FİLİPİNLER FEDERAL PARTİSİ | 1.5 MİLYON

Filipinler | 6 yıl önce kuruldu

30) OTANTİK RADİKAL LİBERAL PARTİSİ | 1.54 MİLYON

Paraguay | 138 yıl önce kuruldu

29) İŞÇİ PARTİSİ | 1.65 MİLYON

Brezilya | 44 yıl önce kuruldu

28) RADİKAL SİVİL BİRLİK | 1.99 MİLYON

Arjantin | 133 yıl önce kuruldu

27) BİRLEŞİK RUSYA PARTİSİ | 23 yıl önce kuruldu

26) BREZİLYA DEMOKRATİK HAREKETİ | 2.08 MİLYON

Brezilya | 59 yıl önce

25) ULUSAL YENİLENME HAREKETİ | 3.32 MİLYON ÜYE

Meksika | 10 yıl önce kuruldu

24) COLORADO PARTİSİ | 2.61 MİLYON

Paraguay | 137 yıl önce

23) ANGOLA'NIN KURTULUŞU İÇİN HALK HAREKETİ | 2.7 MİLYON

22) BİRLEŞİK MALAY ULUSAL ÖRGÜTÜ | 3.39 MİLYON ÜYE

Malezya | 78 yıl önce kuruldu

21) HALKIN GÜCÜ PARTİSİ | 3.47 MİLYON

G. Kore | 4 yıl önce kuruldu

20) ADALETÇİ PARTİ | 3.81 MİLYON

Arjantin | 78 yıl önce kuruldu

19) KORE DEMOKRATİK PARTİSİ | 4 MİLYON

G. Kore | 10 yıl önce kuruldu

18) VIETNAM KOMÜNİST PARTİSİ | 5.3 MİLYON

Vietnam | 94 yıl önce kuruldu

17) KAMBOÇYA HALK PARTİSİ | 6 MİLYON ÜYE

Kamboçya | 73 yıl önce kuruldu

16) TELUGU DESAM PARTİSİ | 6.5 MİLYON

Hindistan | 42 yıl önce kuruldu

15) KORE İŞÇİ PARTİSİ | 6.5 MİLYON ÜYE

K. Kore | 75 yıl önce kuruldu

14) VENEZUELA BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİSİ | 7.62 MİLYON

13) TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | 10 MİLYON

Hindistan | 1 yıl önce kuruldu

12) AAM AADMI PARTİSİ | 10 MİLYON

Hindistan | 12 yıl önce kuruldu

11) ETİYOPYA REFAH PARTİSİ | 11 MİLYON ÜYE

5 yıl önce kuruldu

10) ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 11,04 MİLYON ÜYE

23 yıl önce kuruldu

9) CHAMA CHA MAPINDUZI | 12 MİLYON

Tanzanya | 47 yıl önce kuruldu

8) DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | 20 MİLYON

Hindistan | 75 yıl önce

7) PAKİSTAN ADALET HAREKETİ | 20 MİLYON

Pakistan | 28 yıl önce kuruldu

6) AIADMK PARTİSİ | 20,04 MİLYON | Hindistan

5) CUMHURİYETÇİ PARTİ | 36,07 MİLYON ÜYE

170 yıl önce kuruldu

4) DEMOKRATİK PARTİ | 45,13 MİLYON

197 yıl önce kuruldu

3) HİNDİSTAN ULUSAL KONGRESİ | 55 MİLYON

139 yıl önce kuruldu

2) ÇİN SOSYALİST PARTİSİ | 99 MİLYON ÜYE

103 yıl önce kuruldu

1) HİNDİSTAN HALK PARTİSİ | 198 MİLYON ÜYE

44 yıl önce kuruldu

İYİ PARTİ | 61. SIRADA

MHP | 65. SIRADA

YENİDEN REFAH PARTİSİ | 80. SIRADA

DEMOKRAT PARTİ | 83. SIRADA

SAADET PARTİSİ | 98. SIRADA

DEVA PARTİSİ | 133. SIRADA

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 150. SIRADA

DÜNYANIN EN BAŞARILI SİYASİ PARTİSİ

Dünyanın en başarılı partisi İngiliz Muhafazakarları'dır. Muhafazakar parti 1830'lardan beri seçimleri kazandı.