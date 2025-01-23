Dünyanın en büyük siyasi partileri açıklandı! İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi partilerin sıralaması
Dünyanın en büyük ve en güçlü siyasi partileri belli oldu. Türkiye'nin de siyasi partileri sıralamada dikkat çekti. AK Parti, CHP, MHP gibi partiler adından söz ettirirken İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Parti gibi geniş kitlelere yayılma hedefi olan partiler de listede yer aldı. İşte dünyanın en büyük partileri...
Dünya genelinde siyasi partiler, ideolojileriyle geniş kitlelere hitap ederek ülke yönetimi ve politikanın şekillenmesinde kritik rol oynuyor. Bazı siyasi partiler geniş kitlelere ulaşarak uzun yıllar iktidarda kalabiliyor.
Siyasi partiler kamu görevine tek başına ya da başkalarıyla ortak olarak kadrolar yerleştirip onları görevde tutuyor. Siyasi parti üyeleri ise toplu olarak siyasi gücü elde etmek ve kullanmak için koordine oluyorlar. Dünyada en güçlü ve ismini tarihe yazdıran siyasi partiler öne çıkıyor.
Dünyanın en güçlü partileri listesinde Türkiye'nin siyasi partileri de yer alıyor. İşte o liste…
DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ SİYASİ PARTİLERİ
35) PROGRESSISTAS | 1.32 MİLYON ÜYE
Brezilya | 29 yıl önce kuruldu
34) DEMOKRATİK YENİLENME PARTİSİ | 1,33 MİLYON
Brezilya | 2 yıl önce kuruldu
33) KURUMSAL DEVRİMCİ PARTİ | 1,41 MİLYON
Meksika | 95 yıl önce kuruldu
32) CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 1.42 MİLYON ÜYE
101 yıl önce kuruldu
31) FİLİPİNLER FEDERAL PARTİSİ | 1.5 MİLYON
Filipinler | 6 yıl önce kuruldu
30) OTANTİK RADİKAL LİBERAL PARTİSİ | 1.54 MİLYON
Paraguay | 138 yıl önce kuruldu
29) İŞÇİ PARTİSİ | 1.65 MİLYON
Brezilya | 44 yıl önce kuruldu
28) RADİKAL SİVİL BİRLİK | 1.99 MİLYON
Arjantin | 133 yıl önce kuruldu
27) BİRLEŞİK RUSYA PARTİSİ | 23 yıl önce kuruldu
26) BREZİLYA DEMOKRATİK HAREKETİ | 2.08 MİLYON
Brezilya | 59 yıl önce
25) ULUSAL YENİLENME HAREKETİ | 3.32 MİLYON ÜYE
Meksika | 10 yıl önce kuruldu
24) COLORADO PARTİSİ | 2.61 MİLYON
Paraguay | 137 yıl önce
23) ANGOLA'NIN KURTULUŞU İÇİN HALK HAREKETİ | 2.7 MİLYON
22) BİRLEŞİK MALAY ULUSAL ÖRGÜTÜ | 3.39 MİLYON ÜYE
Malezya | 78 yıl önce kuruldu
21) HALKIN GÜCÜ PARTİSİ | 3.47 MİLYON
G. Kore | 4 yıl önce kuruldu
20) ADALETÇİ PARTİ | 3.81 MİLYON
Arjantin | 78 yıl önce kuruldu
19) KORE DEMOKRATİK PARTİSİ | 4 MİLYON
G. Kore | 10 yıl önce kuruldu
18) VIETNAM KOMÜNİST PARTİSİ | 5.3 MİLYON
Vietnam | 94 yıl önce kuruldu
17) KAMBOÇYA HALK PARTİSİ | 6 MİLYON ÜYE
Kamboçya | 73 yıl önce kuruldu
16) TELUGU DESAM PARTİSİ | 6.5 MİLYON
Hindistan | 42 yıl önce kuruldu
15) KORE İŞÇİ PARTİSİ | 6.5 MİLYON ÜYE
K. Kore | 75 yıl önce kuruldu
14) VENEZUELA BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİSİ | 7.62 MİLYON
13) TAMILAGA VETTRI KAZHAGAM | 10 MİLYON
Hindistan | 1 yıl önce kuruldu
12) AAM AADMI PARTİSİ | 10 MİLYON
Hindistan | 12 yıl önce kuruldu
11) ETİYOPYA REFAH PARTİSİ | 11 MİLYON ÜYE
5 yıl önce kuruldu
10) ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 11,04 MİLYON ÜYE
23 yıl önce kuruldu
9) CHAMA CHA MAPINDUZI | 12 MİLYON
Tanzanya | 47 yıl önce kuruldu
8) DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM | 20 MİLYON
Hindistan | 75 yıl önce
7) PAKİSTAN ADALET HAREKETİ | 20 MİLYON
Pakistan | 28 yıl önce kuruldu
6) AIADMK PARTİSİ | 20,04 MİLYON | Hindistan
5) CUMHURİYETÇİ PARTİ | 36,07 MİLYON ÜYE
170 yıl önce kuruldu
4) DEMOKRATİK PARTİ | 45,13 MİLYON
197 yıl önce kuruldu
3) HİNDİSTAN ULUSAL KONGRESİ | 55 MİLYON
139 yıl önce kuruldu
2) ÇİN SOSYALİST PARTİSİ | 99 MİLYON ÜYE
103 yıl önce kuruldu
1) HİNDİSTAN HALK PARTİSİ | 198 MİLYON ÜYE
44 yıl önce kuruldu
İYİ PARTİ | 61. SIRADA
MHP | 65. SIRADA
YENİDEN REFAH PARTİSİ | 80. SIRADA
DEMOKRAT PARTİ | 83. SIRADA
SAADET PARTİSİ | 98. SIRADA
DEVA PARTİSİ | 133. SIRADA
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 150. SIRADA
DÜNYANIN EN BAŞARILI SİYASİ PARTİSİ
Dünyanın en başarılı partisi İngiliz Muhafazakarları'dır. Muhafazakar parti 1830'lardan beri seçimleri kazandı.